شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع ضحايا فيروس كورونا فى السويد إلى 180 حالة وفاة وإصابة 4435 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت هيئة الصحة العامة فى السويد، تسجيل 34 حالة وفاة جديدة بسبب فيروس كورونا الجديد "كوفيد 19"، ليرتفع إجمالى الوفيات فى البلاد إلى 180 حالة، فيما وصل عدد المصابين بالفيروس الجديد إلى 4435 حالة، فيما احتاج نحو 358 شخصا لدخول وحدات العناية المركزة.

فيما أظهر تقرير للتلفزيون السويدى، أن طبيبين وثلاثة ممرضين يخضعون للرعاية المركزة، وأن أحد الطبيبين قد تعافى بشكل تام ويستعد للعودة لعمله فى وقت قريب.

من ناحية أخرى، قالت يوهانا ساندوال، مسؤولة الأزمات فى إدارة الشؤون الاجتماعية: "لا يوجد حتى الآن مخزون وطنى من معدات الوقاية الطبية، ما نستلمه ينفد مباشرة، ونتعامل الآن فقط مع الاحتياجات الملحة فى المحافظات.

وفى سياق متصل، قررت الجمعية السويدية لدفن الموتى، وضع علامة مميزة على النعوش التى تضم جثث الأشخاص الذين لقوا حتفهم نتيجة الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

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ونقلت صحيفة «أفتونبلاديت» السويدية اليومية، الاثنين، عن رئيس الجمعية أولف ليرنيوس قوله إن وضع الرمز على النعوش عبارة عن 3 قطرات من قطرات الرذاذ المحملة بالعدوى التى تنشر الفيروس، مضيفا: "يجب تنبيه أولئك الذين ينقلون التابوت من المشرحة بأن هناك خطراً محتملاً لانتقال العدوى إذا ما تم فتحه".

وتضم الجمعية نحو 430 من متعهدى الجنازات فى جميع أنحاء البلاد، وقد وقعت الأسبوع الماضى اتفاقاً مع الصحف المحلية الرئيسية، يسمح بموجبه لأقارب الموتى بنشر إشعارات الجنازة المنقحة دون مقابل، على سبيل المثال فى حال تم تأجيل الجنازة أو تم إلغاؤها بما يتماشى مع القيود الجديدة المفروضة على التجمعات العامة.

وحددت السلطات السويدية عدد المشاركين فى التجمعات بنحو 50 شخصاً، وهو ما ينطبق أيضاً على الجنازات، وقد اختار بعض الأشخاص فى السويد البث المباشر للمراسم الجنائزية للحد من عدد الأشخاص الحاضرين، وحماية كبار السن والمجموعات المعرضة للخطر من العدوى المحتملة.