شكرا لقرائتكم خبر عن البيت الأبيض: نتوقع من 100 إلى 240 ألف حالة وفاة فى أمريكا بسبب كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنبأ البيت الأبيض بحوالي 100.000إلى 240.000 حالة وفاة في الولايات المتحدة بسبب جائحة الفيروس التاجي، ليست هذه هي المرة الأولى التي يقدم فيها علماء فرقة العمل هذه التوقعات القاتمة.

لكن قالت الدكتورة بيركس إن النموذج لا يفترض أن كل أمريكي يفعل كل ما يفترض أن يفعله، "لذا يمكن أن يكون أقل من ذلك".

وأضاف خبير الأوبئة انتونى فاوتشى: "أملنا هو تقليل ذلك قدر الإمكان". الأرقام هي "ما نحتاج إلى توقعه ، لكن هذا لا يعني أن هذا ما سنقبله".

قال ترامب بلهجة أكثر كآبة فى الإحاطة اليومية حول كورونا ، الثلاثاء ، "سنمر بأسبوعين شاقين للغاية" "سيكونان أسبوعين مؤلمين للغاية."

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وأضاف أنه سيكون هناك "ضوء في نهاية النفق". سنرى الأشياء تتحسن "فجأة" مثل " الضوء".