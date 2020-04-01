شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب: الحكومة الفيدرالية منعت توزيع 10 ألف جهاز تنفس تحسبا للذروة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الرئيس دونالد ترامب إن هناك ما يقرب من 10000 من أجهزة التنفس "يتم منعها" من التوزيع لأن "الزيادة قادمة".

وأضاف فى الإحاطة اليومية بشأن كورونا "نحن أيضا نحتفظ بالبعض. لدينا ما يقرب من 10000 جهاز تنفس جاهز للتشغيل. وقال ترامب "علينا أن نحتفظ بهم ، لأن الزيادة قادمة وهي قوية للغاية ونريد أن نكون قادرين على تحريكها على الفور إلى مكانها دون الذهاب وأخذها ، لذلك نحن على استعداد لنشرها".

قال ترامب سابقًا إنه يعتقد أنه سيكون من الصعب استعادة المعدات من الولايات وإعادة توزيعها بمجرد نقلها إلى المستشفيات.

وقال ترامب ردا على سؤال حول الكمامات، إن الناس يمكن أن تستخدم أى وشاح.

قال ترامب بلهجة أكثر كآبة فى الإحاطة اليومية حول كورونا ، الثلاثاء ، "سنمر بأسبوعين شاقين للغاية" "سيكونان أسبوعين مؤلمين للغاية."

Advertisements

وأضاف أنه سيكون هناك "ضوء في نهاية النفق". سنرى الأشياء تتحسن "فجأة" مثل " الضوء".

وقال الدكتور أنتوني فوتشى ، مدير المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية ، إن الولايات المتحدة يجب أن تستعد لواقع يقتل فيه 100 ألف أمريكي بسبب فيروس كورونا ، وذلك بعد ظهر يوم الثلاثاء خلال إحاطة لقوات مكافحة الفيروسات التاجية.

"على الرغم من أن هذا الرقم قاتم ، يجب أن نكون مستعدين لذلك. فهل سيكون ذلك كثيرًا؟ آمل ألا أعتقد ذلك وكلما دفعنا مرة أخرى للتخفيف ، قل احتمال حدوث ذلك الرقم. ولكن كونها واقعية ، يجب أن نعد أنفسنا ان هذا احتمال ان هذا ما سنراه ".

وأضاف فاوتشى عن العدد المتوقع للوفيات: "نحن لا نقبل هذا العدد. سنفعل كل ما بوسعنا لنكون أقل من ذلك. "

وقال في غرفة الإحاطة في البيت الأبيض: "هذا هو الشيء الذي يجب توقعه ، لكن هذا لا يعني أننا سنقبله".