شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار × 24 ساعة.. إقرارات للمصريين الراغبين فى العودة لإلزامهم بالحجر الصحى 28 يوما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور، وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث يقدم ”الخليج 365” قائمة بأهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية كالتالى، مصريون يطلقون هاشتاج "اوعى الزحمة" لتوعية المواطنين بخطورة التجمعات، و التعليم: تنسيق الثانوى العام لطلاب الإعدادية بدرجات الفصلين الدراسيين معا. الحكومة تنفى تمديد ساعات حظر التجوال وإغلاق البنوك بشكل كامل لمدة أسبوعين مصريون يطلقون هاشتاج "اوعى الزحمة" لتوعية المواطنين بخطورة التجمعات قانونى: يجوز عدم سداد القيمة الإيجارية للمحال بسبب أزمة فيروس كورونا رئيس الوزراء: المحنة الحالية فرصة ذهبية للصناعة المصرية والدولة مهيأة لدعم القطاع التعليم: الاكتفاء بما درسه الطلاب المصريين فى الخارج حتى 15 مارس لسنوات النقل التعليم: تنسيق الثانوى العام لطلاب الإعدادية بدرجات الفصلين الدراسيين معا مصريون عالقون فى جزر المالديف.. الحظ له ناسه "فيديو" التعليم: أسئلة الثانوية العامة تشمل ما درسه الطالب بالترم الأول حتى 15مارس السيسى: نتائج الإجراءات المتبعة لمواجهة كورونا جيدة وتدعو للاطمئنان إقرارات للمصريين الراغبين فى العودة لإلزامهم بالحجر الصحى 28 يوما أسماء المدارس المخصصة لصرف المعاشات بمحافظة الجيزة لمنع الزحام Advertisements الحكومة تنفى تولى أحد الأشخاص منصب مسئول مؤتمرات "مبادرة شباب مصر" وجمع تبرعات فيديو.. طريقة التسجيل بموقع وزارة القوى العاملة للحصول على منحة الـ500 جنيه وزيرة الهجرة: تم الرد على كافة طلبات واستفسارات المصريين بالخارج الحكومة تخفض أسعار الكهرباء للأنشطة الصناعية 10 قروش بداية من أبريل الأرصاد: غدا شبورة وأمطار خفيفة بأغلب الأنحاء والعظمى بالقاهرة 24 درجة الصحة تخصص خطين ساخنين لدعم المواطنين نفسيا لتلافى أثار العزل والحظر التعليم تعلن جدول الامتحان التجريبى لأولى ثانوى الأسبوع الجارى وزير التعليم يعلن جدول أولى ثانوى تجريبى ومواعيد الدخول على منصة الامتحان الصحة: 54 حالة إيجابية بفيروس كورونا و5 وفيات

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