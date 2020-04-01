شكرا لقرائتكم خبر عن طلب عاجل إلى رئيس الوزراء حول دخول "المصريين العالقين للحجر الصحى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم مصطفى بكرى عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة عاجل بشأن إشكاليات المصريين العالقين بالخارج.

وتضمن الطلب، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر تعليماته إلى الحكومة لحل مكشلة العالقين بالخارج وضمان عودتهم للبلاد، وقد قامت الحكومة بنقل المئات منهم من الخارج ورغم أن كثيرا منهم ليسوا مقيمين وبعضهم يعمل بشكل موسمي واخرون كانو في زيارت خاصة.

وأضاف بكري بأنه رغم ذلك صدر من الحكومة قرار بشأن إجبار الذين يرغبون في العودة على التوقيع على اقرارات تضمن قبولهم الحجر الصحي لمدة أسبوعين على الأقل في أحد الفنادق، ونظرًا لأن ذلك ليس في استطاعة غالبية العائدين وهذا أمر يكلفهم الكثير في كافة الاحوال نتيجة أجبارهم على الاقامة في فنادق غالية وغالية الثمن ناهيك عن تكلفة الوجبات.

وطالب بكري من الحكومة تسهيل الاجراءات وعمل التحاليل اللازمة وتوفير معسكرات أو مستشفيات للحجر الصحي إن كان هناك ما يستوجب ذلك خاصة وان العديد من البلاد تحملت التكلفة لغير القادرين، مشدداً : "لذلك اتقدم بهذا الطلب للتدخل في هذا الامر والاستجابة لمطالب المصريين العائدين من الخارج خاصة انهم يتحملون مبالغ باهظة في دفع ثمن تذاكر العودة".