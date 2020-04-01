شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو .. قصة الإيطالي المعمر .. عاصر الإنفلونزا الأسبانية وانتصر علي كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فوجئ العالم مؤخرا بخبر شفاء عجوز إيطالى عمره ١٠١ عام من فيروس كورونا ، المفاجأة ليست قاصرة على اعتباره انه من الحالات القليلة التي تم شفائها من كبار السن و لكن لأن هذا العجوز كان شاهدا على وبائين هما الانفلونزا الأسبانية التي وقعت في نفس عام ولادته و أخيرا وباء كورونا . لمعرفة باقى تفاصيل قصته شاهد الفيديو التالى . لمعرفة باقى تفاصيل قصته شاهد الفيديو التالى . Advertisements

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