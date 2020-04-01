شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب للأمريكيين: استعدوا لأسبوعين مؤلمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب إنه يريد من جميع الأمريكيين الاستعداد للأسبوعين المقبلين، واصفا إياهما بأنهما سيكونان مؤلمان وصعبان للغاية.

وأضاف فى المؤتمر أن هناك ضوء فى نهاية النفق ولكن ستكون الأوضاع صعبة ومؤلمة خلال الأسبوعين المقبلين قبل أن تتحسن.

وقال إنه يراقب الوضع فى نيويورك ويتألم لما يراه من سيارات هناك، حيث قضى سنوات شبابه هناك.

وأشار إلى وجود أصدقاء له أصيبوا بكورونا، مؤكدا أن ما تمر به البلاد لم تشهده من قبل.

Advertisements

وقال إن الولايات المتحدة فى حرب مع فيروس كورونا العدو غير المرئى، مشيرا إلى أن جميع الأمريكيين لديهم القدرة على فعل شئ لإبطاء انتشار الفيروس، وكل مواطن مطالب بالتضحيات وكل شركة مطالبة بالمشاركة.

وأضاف فى الإحاطة اليومية حول فيروس كورونا، أن الاختبارات والإجراءات التى يتم اتخاذها الآن ستساهم فى محاربة الفيروسات فى المستقبل، مثل الأنفلونزا.

وكرر إن تمديد الإغلاق سيستمر حتى 30 إبريل، قائلا إن "المسألة حياة أو موت". وقال إن الاقتصاد الأمريكى هو الأكبر ونسبة البطالة كانت فى أدنى مستوياتها، ولكن مع الأسف سنستمر فى الإغلاق.