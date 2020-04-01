شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الاتصالات: خط ساخن لتلقى شكاوى عاملى السياحة وصرف المعاشات فى المدارس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إنه تم تفعيل خط ساخن للتلقى شكاوى العاملين بالقطاع السياحى، وسيكون جاهزا للعمل نهاية الأسبوع، والإجراء الثانى خاص بصرف المعاشات فى المدارس، لتجنيبهم التكدس على مكاتب البريد، وأنه تم اتخاذ القرار بالتعاون مع التنمية المحلية والمحافظين.

وأضاف فى مداخلة هاتفية ببرنامج "من مصر"، مع الإعلامية ريهام إبراهيم، على فضائية "cbc": 536 مدرسة عدد كاف إن شاء الله لتجنيب المواطنين الزحام وسيتم الصرف منذ الصباح الباكر وسأكون على تواصل مباشر ومستمر مع المحافظين.

وأكمل وزير الاتصالات، أن أول أمس حصلت كثافات على الشركة المصرية للاتصالات التي توزع شريحة الحاسب اللوحى وأوقفنا ذلك وسيتم تخصيص مدارس والأبنية التعليمية لتوزيعها حتى نفرغ من توزيعها على الطلاب، وتابعت الحركة أمس ولم تكن هناك أي زحامات، ونختار أماكن ذات سعة يمكن تنظيم الحركة بداخلها.

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وتابع الوزير، أن هناك تعاونا مع وزارة الصحة وسيستمر حتى انتهاء الأزمة وهناك تنسيق شخصى بينى وبين وزيرة الصحة لزيادة العاملين بالكول سنتر الخاص بوزارة الصحة، وسيتم الزيادة إذا رغبت الصحة ونحن على أتم الاستعداد إذا ما طلب منا.

وأوضح وزير الاتصالات ، أنه فى بداية الأزمة طرحنا مبادرة لمنح المشتركين في الإنترنت المنزلى 20 %، ومنحنا الطلبة في كل المراحل التعليمية دخول مجانى على المواقع التي تحددها وزارتا التعليم والتعليم العالى، وكل من يجدد الباقة 30 ضعف الباقة التي يشتريها باستخدام وسائل الدفع الإلكترونية، وكل هذه المبادرات تحفيز المواطنين للمكوث في المنزل وتشجيع الطلاب على تحصيل الدروس وتعزيز الدفع الرقمى، وكان هناط بطء في الانترنت ولا توجد مشكلة والسبب جزء منها محلى ومنها دولى لكثرة الدخول على بعض المواقع.