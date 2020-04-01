شكرا لقرائتكم خبر عن التموين لـ"المواطنين": اطمئنوا السلع لن تختفى ولدينا مخزون يكفى لـ4 أشهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال أحمد كمال، المتحدث الرسمي باسم وزارة التموين، إن وزارة التموين استعدت جيدا لأزمة فيروس كورونا، مشيرا إلى أن الوزارة قامت بعمل نوع من التراكم للمخزون من السلع الأساسية سواء الزيت أو السكر أو الأرز أو البقوليات، وكذلك الأقماح وغيرها من السلع الأساسية.

وأضاف المتحدث الرسمي باسم وزارة التموين، في تصريحات لبرنامج "المواجهة" المذاع على قناة إكسترا نيوز، والذى تقدمه الإعلامية ريهام السهلى، أن مصر لديها مخزون من السلع الأساسية يكفى لمدة لا تقل عن 4 أشهر وهو ما يظهر من خلال توزيع السلع من قبل الشركة القابضة للمصانع الغذائية لجميع المنافذ التموينية.

ولفت المتحدث الرسمى باسم وزارة التموين، إلى أن على المواطنين الاطمئنان بشكل كامل بأن السلع لن تختفى، لافتا إلى أن هناك رقابة شديدة من قبل الوزارة على الأسواق، موضحا أن المنافذ التموينية تفتح من 7 صباحا إلى 7 مساء طوال أيام الشهر وبالتالي لا داعى للقلق.

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وفى وقت سابق، تمكنت مديرية تموين القاهرة، من ضبط سوبر ماركت شهير بشارع جمال عبد الناصر بحى السلام لحيازته 1400 لفة قمر الدين سوري المنشأ مجهول المصدر وغير مصحوب بالمستندات وزن 400 جم للفة الواحدة وتم تحرير محضر ضد مديره والتحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .

كما تمكنت حملة الرقابة التجارية بالمديرية من ضبط 13473علبة جبنة بمنفذ للمواد الغذائية بساحل غلال أثر النبي قسم شرطة مصر القديمة وتم تحرير محضر ضد مدير المخزن لحيازته بقصد البيع والتوزيع عبوات خارج شروط الحفظ والتخزين وعدم احتفاظه بالمستندات الدالة علي الحيازة والمصدر مخالفًا أحكام القانون 281 لسنة 94 الخاص بقمع الغش والتدليس ، وكذلك مخالفة القرار 330 الخاص بالمستندات وتحديد الارباح وتم التحفظ علي الكمية محل المخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ومن جهته، أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، أن كافة أحياء العاصمة بالتنسيق مع مديريتى التموين والصحة وشرطة المرافق ومباحث التموين تقوم بحملات مستمرة لاحكام الرقابة على الأسواق والتصدى بحزم لمحاولات التلاعب بالأسعار أو الاحتكار أو أى مظاهر لاستغلال المواطنين خلال فترة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية ضد فيروس كورونا.