شكرا لقرائتكم خبر عن التموين تبدأ اليوم صرف مقررات شهر أبريل وتطالب المواطنين بعدم التزاحم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تبدأ المجمعات الاستهلاكية ومنافذ الشركات التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية وبقالين التموين صرف السلع التموينية المدعمة ضمن مقررات شهر أبريل المقبل، لأصحاب البطاقات التموينية من خلال بقالين التموين ومنافذ التوزيع اعتبارا من اليوم الأربعاء، بقيمة الدعم المخصص لكل مواطن مقيد بالبطاقات، وهو 50 جنيها.

وكان الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية قد تلقى تقريراً من الشركة القابضة للصناعات الغذائية والتابعة للوزارة حيث أشار أن شركتي الجملة " العامة ،المصرية" قامت بصرف كافة السلع التموينية عن شهر ابريل لكافة المنافذ التموينية على مستوي الجمهورية لما يقرب من ٣٥ ألف منفذ تمويني (بقالي التموين، فروع مشروع جمعيتي ، المجمعات الاستهلاكية) تمهيداً لصرفها للمواطنين اعتباراً من اليوم وطوال شهر ابريل ٢٠٢٠ وذلك اعتباراً من الساعة ٧ صباحاً حتي ٧ مساءً.

وشدد المصيلحي على أن كافة السلع التموينية والأساسية متوفرة وتوجد احتياطات آمنه وأرصدة كافية من السلع لعدة شهور، وتشمل الزيت، السكر، الأرز، المكرونة، البقوليات، والشاي وغيرها من السلع التي تصرف شهرياً على البطاقات التموينية لأكثر من ٦٤ مليون مستفيد من منظومة التموين.

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ووجه المصيلحي قطاع الرقابة والتوزيع بوزارة التموين بتشكيل غرفة عمليات مركزية لمتابعة كافة مديريات التموين على مستوى الجمهورية للمرور على كافة مخازن الجملة للتأكد من صرف السلع للمنافذ التموينية ويقومون بدورهم بصرفها للمواطنين لضمان توافر السلع بكميات وأسعار مناسبة.

وأهاب المصيلحي بالمواطنين بعدم التكدس والزحام أمام منافذ صرف السلع التموينية مشيراً الي ان صرف تلك السلع يستمر حتى نهاية الشهر، وصرف سلع فارق نقاط الخبز فإنه مستمر حتى يوم 20 من كل شهر.

ووجه المصيلحي كافة الأجهزة الرقابية بالوزارة وأجهزة حماية المستهلك بتعزيز جهود ضبط الأسواق، وتشديد الرقابة على منافذ البيع، ومكافحة الممارسات الاحتكارية، لضمان توفر مختلف السلع للمواطنين، بأسعار وكميات مناسبة.