شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة»: تسجيل 54 إصابة و5 وفيات جديدة بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، تسجيل 54 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، الثلاثاء، وتسجيل 5 وفيات جديدة.

وقالت الوزيرة في البيان اليومي لحالات الإصابة بالفيروس إن 7 حالات خرجت من مستشفيات الحجر الصحي بعد تعافيها من الفيروس، ليرتفع عدد المتعافين إلى 157.

وأضافت الوزيرة أن إجمالي عدد حالات الإصابة في مصر بلغ 710 حالة.