شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة»: تسجيل 54 إصابة و5 وفيات جديدة بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، تسجيل 54 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، الثلاثاء، وتسجيل 5 وفيات جديدة.
وقالت الوزيرة في البيان اليومي لحالات الإصابة بالفيروس إن 7 حالات خرجت من مستشفيات الحجر الصحي بعد تعافيها من الفيروس، ليرتفع عدد المتعافين إلى 157.
وأضافت الوزيرة أن إجمالي عدد حالات الإصابة في مصر بلغ 710 حالة.
كانت هذه تفاصيل خبر «الصحة»: تسجيل 54 إصابة و5 وفيات جديدة بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.