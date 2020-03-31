شكرا لقرائتكم خبر عن القومى للبحوث يعمل على تحضير لقاح لكورونا.. ووزير التعليم العالى يوجه بتذليل العقبات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمي، على أهمية الجهود البحثية التى تقوم بها المراكز والمعاهد والهيئات البحثية سواء التابعة لوزارة البحث العلمى أو التابعة للجامعات المصرية، لمواجهة فيروس كورونا المستجد، موجهًا بضرورة تذليل كافة العقبات التى تواجه الباحثين المصريين وتوفير كافة الإمكانيات والأدوات لهم؛ من أجل إتاحة مُناخ يسمح لهم بتفعيل منظومة البحث العلمى فى مواجهة هذه الازمه، جاء ذلك خلال قيام الوزير صباح اليوم الثلاثاء بجولة تفقدية لمركز التميز العلمى لفيروسات الانفلونزا بالمركز القومى للبحوث، موضحًا أن المركز يضم مجموعة من العلماء ذوى الخبرة فى مجال الفيروسات.

واستمع الوزير لشرح تفصيلى من الدكتور محمد أحمد، مدير المركز حول الإجراءات التى تم اتخاذها لمواجهة فيروس كورونا المستجد منذ بداية الأزمة وحتى الآن، والذى أوضح أنه عند ظهور وباء فيروس كورونا تم إعداد المواد التشخيصية وعمل العينة القياسية، ونظرا لارتفاع تكلفة التحاليل، تم عمل مواد تشخيصية بتكلفة أقل كثيرا، وذات دقة وحساسية عالية، مشيرا إلى أن المركز يعمل الآن على تحضير لقاح بشرى لفيروس كورونا المستجد، وكذلك اختبار مجموعة منتقاه على أساس علمى من الأدوية الموجودة بالسوق المصرى ومدى فاعليتها كعلاج للفيروس، مؤكدًا أنه يمتلك معامل مجهزة على أعلى مستوى، لافتا إلى أن هذا المركز تم تأسيسه عام 2014 بتمويل من صندوق العلوم والتكنولوجيا، والمركز القومى للبحوث، ومنذ ذلك الوقت يعمل المركز على التعرف على فيروسات الانفلونزا البشرية، حيث يتم إنتاج لقاحات لمواجهة هذه الفيروسات، يتم تغيرها حسب التغير الذى يحدث فى الفيروسات.

Advertisements

كما تفقد الدكتور خالد عبدالغفار معرض الاختراعات والابتكارات لكافة الجهات البحثية، والذى أقيم بالمركز القومى للبحوث، والذى يبرز الجهود التى قامت بها المراكز والمعاهد والهيئات البحثية التابعة لوزارة التعليم العالى والبحث العلمي، فى ضوء خطة الدولة لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد، كما استمع إلى شرح مفصل من الباحثين حول تجاربهم البحثية واختراعاتهم، ووجه بسرعة إنتاج هذه المخترعات وتوفيرها فى الأسواق فى أقرب وقت ممكن، وتذليل كافة العقبات من أجل سرعة الإنتاج، وتحقيق الاكتفاء الذاتى نظرًا لما يعانيه العالم من نقص فى هذه المواد.

وأعرب الوزير عن تقديره لكافة علماء وباحثى مصر الذين لا يبخلون بجهودهم لمواجهة فيروس كورونا المستجد، مشيرًا إلى المتابعة المستمرة من القيادة السياسية لجهود منظومة البحث العلمي.

ورافق الوزير خلال الزيارة الدكتور ياسر رفعت نائب الوزير لشئون البحث العلمي، والدكتور محمد هاشم رئيس المركز القومى للبحوث، والدكتور محمد الطيب مساعد الوزير للشئون الفنية والتخطيط الاستراتيجى والمتحدث الرسمى للوزارة.