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شكرا لقرائتكم خبر عن 23% نسبة التعافى من كورونا فى مصر.. غدا بـ"الخليج 365" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتابع الخليج 365 فى عددها المطبوع، الصادر غدا الأربعاء، العديد من القضايا والملفات المهمة، من بينها، وزارة الصحة تكشف خريطة الإصابة بالفيروس والقاهرة الأعلى بـ119 حالة.. 23% نسبة التعافى من كورونا فى مصر.. انعدام الإصابات فى الوادى الجديد وشمال سيناء.. والحالات الإيجابية تخضع للرعاية الطبية بالعزل.. عزل كامل بقرية «الهياتم» بالغربية.. أعمال تطهير بعد ظهور 8 حالات.. قوافل من الصحة.. ألف كرتونة سلع غذائية.. والأهالى يلتزمون بالعزل.
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ـ وزارة الصحة تكشف خريطة الإصابة بالفيروس والقاهرة الأعلى بـ119 حالة.. 23% نسبة التعافى من كورونا فى مصر.. انعدام الإصابات فى الوادى الجديد وشمال سيناء.. والحالات الإيجابية تخضع للرعاية الطبية بالعزل.. عزل كامل بقرية «الهياتم» بالغربية.. أعمال تطهير بعد ظهور 8 حالات.. قوافل من الصحة.. ألف كرتونة سلع غذائية.. والأهالى يلتزمون بالعزل
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