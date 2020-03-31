شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة البيئة: رياح مثيرة للأتربة والرمال بدأت أمس وتستمر لمدة 48 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت وزارة البيئة، إنه استنادا إلى تقارير الهيئة العامة للأرصاد الجوية، وتقارير منظومة الإنذار المبكر التابعة لوزارة البيئة، والتى أشارت إلى تأثر حالة جودة الهواء سلبًا بداية من الأمس الإثنين الموافق 30 مارس 2020، ولمدة 48 ساعة نتيجة لنشاط الرياح الجنوبية والجنوبية الغربية، والتى تكون مثيرة للأتربة والرمال على المناطق المكشوفة.

وأوضحت، وزارة البيئة، أنها ستتابع مؤشرات جودة الهواء، ‏والإعلان عن أى مستجدات فى هذا الشأن، من خلال منظومة الرصد المستمر لجودة الهواء والمنتشرة في العديد من أنحاء ‏الجمهورية.

ونصحت وزارة البيئة المواطنين كبار السن والأطفال وأصحاب الأمراض الصدرية والتنفسية تجنب التواجد فى الأماكن المكشوفة خلال هذه الفترة، مؤكدة أن غرفة العمليات المركزية تتلقى على مدار الساعة أى شكاوى خاصة بالمواطنين متعلقة بأى مصدر من مصادر تلوث الهواء وذلك عن طريق الخط الساخن للشكاوى 19808 أو التواصل عبر الواتس اب على رقم 01222693333.

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كان وزارة البيئة، قد أعلنت عن وجود تحسن فى جودة الهواء وانخفاض نسب التلوث خلال الفتره الحالية، بعد تعرض البلاد لموجة شديدة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية خلال الفترة من 12 إلى 14 مارس 2020 ومن خلال رصد جودة الهواء فى تلك الفترة أشارت النتائج إلى تحسن حالة جودة الهواء منذ مساء يوم الأربعاء 11 مارس بمناطق شمال الجمهورية وحتى محافظات شمال الصعيد تأثرًا بحالة عدم الاستقرار التى تظهر فى سقوط الأمطار الغزيرة، مع التأكيد أن مؤشر جودة الهواء يتأثر سلبيًا فى حالة توقف الأمطار نظرًا لنشاط الرياح، أما في محافظات وسط وجنوب الصعيد فأرشارت نتائج الرصد إلى أن مؤشر جودة الهواء تأثر سلبيًا بنشاط الرياح المثيرة للأتربة والرمال على المناطق المكشوفة.

والجدير بالذكر أن منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء يتم من خلالها استقبال الشكاوى وتسجيلها وإرسالها عبر البوابة الإلكترونية على الانترنت من خلال الموقع الإلكتروني www.shakwa.eg وتطبيق الهاتف المحمول "في خدمتك" أو عبر الخط الساخن لمجلس الوزراء 16528 وأرقام الواتس آب المخصصة لتراكمات القمامة 01555525444 – 01555516528 .