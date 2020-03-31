وزير الطيران يبحث أوضاع الشركات المصرية الخاصة بعد تعليق الرحلات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد عبيد:

عقد الطيار محمد منار وزير الطيران المدني، اجتماعا موسعاً مع عدد من رؤساء مجالس إدارات وممثلي شركات الطيران الخاصة المصرية، لبحث أوضاعها، وتداعيات أزمة فيروس كورونا، وتأثيرها على قطاع الطيران الخاص في ظل تعليق الرحلات الجوية من وإلى مصر.

واطلع وزير الطيران على أهم التحديات التي تواجه شركات الطيران الخاصة في ظل توقف الحركة الجوية، واستمع إلى بعض الآراء و المقترحات حول مواجهة الأزمة الحالية، وناشد رؤساء الشركات، وزير الطيران المدني بالتدخل لوقف نزيف الخسائر التي تعرضت لها الشركات الخاصة ومساعدتهم للتغلب علي هذه الأزمة.

ومن جانبه أكد منار أن الدولة تمر حالياً بفترة صعبة تستوجب علينا جميعاً التعاون من أجل عبور تلك المحنة الحالية، مضيفاً أن الأحداث الراهنة التي تشهدها البلاد انعكست بصورة كبيرة على قطاع الطيران المدني.

وأشار منار، إلى أن الوزارة تسعى دائماَ لتقديم كافة سبل الدعم للنهوض بشركات الطيران الخاصة، مؤكدا أنه سيتم عقد لقاءات واجتماعات دورية لمناقشة المستجدات ومتابعة الموقف أولاً بأول مع سلطة الطيران المدني والجهات المعنية.

ووجه وزير الطيران، بتشكيل لجنة من كافة الأطراف للوقوف على آخر التطورات ودراسة أوجه التعاون خلال الفترة القادمة لتقديم الدعم والتيسيرات اللازمة لشركات الطيران المصرية الخاصة، من أجل مجابهة هذه المحنة التي تشهدها كافة قطاعات الدولة.

حضر الاجتماع الطيار منتصر مناع نائب وزير الطيران، والمهندس أشرف نوير رئيس سلطة الطيران المدني، والمهندس محمد سعيد محروس رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة، وعدد من الجهات المعنية.