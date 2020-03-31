وزيرة الصحة توجه رسالة للعائدين من الخارج والمخالطين لمصابي كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:

وجهت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، اليوم الثلاثاء، رسالة للعائدين من الخارج والمخالطين للحالات الإيجابية لفيروس كورونا في مصر.

وناشدت الوزيرة، القادمين من خارج مصر وجميع المخالطين للحالات الإيجابية لفيروس كورونا المستجد وأسرهم، اتباع الإجراءات التي اتخذتها الدولة وتعليمات وزارة الصحة الخاصة بالعزل لمدة 14 يومًا، مما يساهم في تقليل عدد الإصابات والوفيات اليومية.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم تسجيل 54 حالة جديدة ثبت إيجابية تحاليلها معمليًا لفيروس كورونا المستجد (كوفيد -19)، ووفاة 5 حالات من المصابين.

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وذكرت الوزارة أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، هو 710 حالات من ضمنهم 157 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و46 حالة وفاة.

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