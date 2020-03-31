"سيناريوهات محاكمة سائق تريلا حادث الإقليمي وتنفيذ 66 ألف حكم قضائي".. نشرة الحوادث

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

شهد الشارع المصري العديد من الوقائع خلال الساعات الماضية، كما شهدت أروقة المحاكم اليوم الثلاثاء، نظر بعض القضايا التي تشغل الرأي العام.

ويقدم "الخليج 365" فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك القضايا:

قبل ساعات من بدء الحظر.. سيولة مرورية بميادين وشوارع القاهرة

شهدت الطرق الرئيسية في محافظة القاهرة، سيولة مرورية قبل ساعات من بدء حظر الحركة، خاصة في مناطق العباسية في الاتجاه القادم من رمسيس، ووسط المدينة، واتجاه مدينة نصر.

تأجيل معارضة أحمد الفيشاوي على حبسه سنة بسبب نفقة ابنته "لينا" لـ15 إبريل

قررت محكمة جنح الدقي، تأجيل المعارضة المقدمة من جانب الفنان أحمد الفيشاوي، على الحكم الصادر ضده بالحبس سنة للامتناع عن سداد نفقة ابنته لينا؛ لجلسة 15 إبريل إداريًا.

قبل إغراق الأسواق بها.. ضبط 13طن مواد غذائية فاسدة بالقليوبية

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، شن حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري.

أسفرت جهود الحملات، خلال 24 ساعة، عن ضبط المدير المسئول عن مصنع لإنتاج السلع الغذائية "بدون ترخيص" بمحافظة القليوبية، لحيازته (7 طن من السلع الغذائية "الثوم المجفف – البصل المجفف") المعبأة داخل عبوات غير مدون عليها أية بيانات تدل على تاريخ الإنتاج أو الصلاحية مُدخلاً الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.

مأساة سحر| اختبأت لرؤية أبنائها فقتلها طليقها: "اتجوزت راجل تاني"

حتى بعد انفصالها عن زوجها وزواجها من آخر، لم تنقطع اتصالات "سحر" بأبنائها الثلاثة (شادي ٢٣ سنة، ومنار ٢٠ سنة، وسارة ١٤ سنة)؛ وما إن علمت موعد زفاف ابنها الأكبر، اختبأت لحضور الحفل خوفًا من بطش والد الأبناء، إلا أن القدر كان له رأي آخر، بعدما شاهدها طليقها فاستل سكينًا وقتلها هي وشقيقها بـ36 طعنة.

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ضبط شركتين لترويجهما مُستلزمات طبية فاسدة بمنطقة قصر النيل

نجح رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء أشرف الجندي مساعد الوزير لأمن العاصمة، في القبض على صاحبى شركتين للمستلزمات الطبية مجهولة المصدر في منطقة قصر النيل.

بعد جريمته اختبأ داخل فندق.. بقال يفتح النيران على مندوب شركة سجائر لسرقته بأسيوط

أطلق صاحب محل بقالة النيران على مندوب مبيعات شركة سجائر لسرقة أمواله في أسيوط، وتمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، من ضبط المتهم.

"العدل" تمنح الضبطية القضائية لـ20 عاملا بمشروع المحاجر

نشرت الجريدة الرسمية اليوم الثلاثاء، قرار وزير العدل السابق المستشار محمد حسام عبد الرحيم، على منح 20 من العاملين بمشروع المحاجر ومواد البناء بمحافظة القاهرة، صفة مأمورى الضبطية القضائية.

بعد مصرع وإصابة 31 شخصًا.. تعرف على سيناريوهات محاكمة سائق "تريلا" حادث الإقليمي

سيطر حادث تصادم الطريق الدائري الإقليمي بمنطقة الصف خلال فترة حظر التجوال - الذي تسبب في مصرع وإصابة 31 شخصًا - على اهتمام شرائح مجتمعية عديدة، نظرًا لكم الإصابات الناجمة عن الحادث.

وقررت النيابة العامة بإشراف المستشار يحيى الزارع المحامي العام الأول لنيابات جنوب الجيزة الكلية، أمس الإثنين، حبس سائق تريلا، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

في يوم واحد.. الداخلية تُنفذ 66 ألف حكم قضائي بالمحافظات

واصلت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، في شن حملاتها الأمنية بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزي؛ لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية بكافة المحافظات.