48 ساعة حملات تموينية لضبط المتهمين بحجب المستلزمات الطبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

48 ساعة لم تتوقف خلالها الحملات التفتيشية ومأموريات مباحث التموين للتصدي لجرائم حجب المستلزمات الطبية وغشها، واستغلال إقبال المواطنين عليها بقصد تحقيق أرباح طائلة غير مشروعة.

وشملت جهود مباحث التموين ضبط 3 مصانع لإنتاج المستلزمات الطبية مجهولة المصدر في الشرقية بإجمالي مضبوطات بلغت 50 ألفا و750 قطعة مستلزمات طبية غير مطابقة للمواصفات و2 طن مستزلمات إنتاج مجهولة المصدر تمهيدا لطرحها في الأسواق.

وضبط 7 آلاف عبوة وقطعة مستلزمات طبية في محلين لبيع المستزمات بالإسكندرية، خطط مالكاها لحجبها عن التداول بقصد بيعها بأزيد من سعرها المتداول في الأسواق.

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وفي القاهرة، أمكن ضبط مصنع بدون ترخيص لإنتاج وتصنيع المنظفات الصناعية من خامات مجهولة المصدر بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة، وبلغ إجمالي المضبوطات 5.5 طن منظفات غير مطابقة للمواصفات.

كما تم ضبط مالك شركة للمستلزمات الطبية بدون ترخيص في السيدة زينب؛ لحجبه عن التداول كمية قدرها 11600 قطعة مستلزمات طبية (كمامة – جوانتى – كحول طبى) بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول بالأسواق.

وضبط مسئولى شركتى لتجارة المستلزمات الطبية بدون ترخيص بدائرة قسم شرطة قصر النيل؛ لحيازتهما 2916 قطعة من المستلزمات الطبية (سماعة طبيب – ترمومتر – جهاز تمرير تنفس – جراب دوالى) ذات منشأ أجنبى وبدون مستندات تدل على مصدرها وغير خالصة الرسوم الجمركية تمهيداً لطرحها للتداول بالأسواق.