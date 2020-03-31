شكرا لقرائتكم خبر عن تدابير البرلمان لمواجهة «كوفيد١٩»: لجنة أزمات وتقارير أسبوعية من رؤساء اللجان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

رغم توقف جلسات واجتماعات اللجان النوعية لمجلس النواب، نتيجة الإجراءات والتدابير لمواجهة تداعيات انتشار فيروس «كورونا»، إلّا أن المجلس اتخذ عدة قرارات لتعزيز دوره الرقابى، ومتابعة الأزمة التى تمر بها البلاد.

وأصدر الدكتور على عبدالعال، رئيس المجلس، عدة قرارات لاستمرار عمل البرلمان، منها تأجيل عمل المجلس حتى 12 إبريل الجارى، وتشكيل لجنة مواجهة الأزمات، برئاسة المستشار محمود فوزى، الأمين العام للمجلس، تكون المعنية بإصدار القرارات واتخاذ الإجراءات لحماية وتأمين صحة وسلامة العاملين به.

Advertisements

ووجّه «عبدالعال»، بيانًا، لرؤساء اللجان النوعية، للتشديد على أهمية تلافى الاجتماعات بقدر الإمكان، عملًا بالإرشادات الاحترازية المطبقة لمنع انتشار الفيروس، بمتابعة الوضع ودراسة ما يحال إليهم من شكاوى النواب، والمواطنين، وكذلك المقترحات ذات الصلة، والإجراءات المقترح اتخاذها لمساعدة الفئات الأكثر ضررًا من تطبيق الإجراءات الوقائية المتبعة، خاصة العمالة غير المنتظمة، إلى جانب عرض تقارير دورية أسبوعية على رئيس المجلس عن الموضوعات المحالة إليهم فى هذا الخصوص، وما يتم الانتهاء إليه من توصيات.

وأوصى بيان «عبدالعال» بضرورة اتصال رؤساء اللجان بشكل مباشر مع وزير شؤون المجالس النيابية، وغيره من أعضاء الحكومة أولاً بأول، وكلما لزم الأمر، لتنفيذ التدابير كافة، للقضاء على انتشار الفيروس، مؤكدًا أنه نسّق مع مجلس الوزراء، لتسهيل هذا التواصل.

وقالت مصادر مطلعة بالأمانة العامة للمجلس إن لجان المجلس الـ25 تمارس اختصاصها بالتواصل المستمر مع الحكومة، وعقد اجتماعات صغيرة مع الوزراء لحل المشكلات الطارئة، مضيفة: «العمل مستمر بشكل مختلف بما يتناسب مع حالة التباعد الاجتماعى المعمول بها فى البلاد، أمّا فيما يخص إمكانية عقد الاجتماعات (أون لاين)، فاللائحة التنفيذية للمجلس تنص على أنه لا يصح انعقاد اللجنة إلّا بحضور ثلث الأعضاء والتصويت بنصف العدد، كما أن النصوص اللائحية معتمدة فى الأصل على فكرة التجمع المادى للأعضاء، غير أن الجلسة العامة لا يصح انعقادها إلّا بتجمع الأعضاء، والاستثناء الوحيد الخاص بها، يكون فى نقلها لمكان آخر غير مقر المجلس وفى ظروف معينة».

وأشارت المصادر إلى أن المعيار الوحيد الخاص بتعطل الجلسات، وجود مشكلة دستورية مترتبة عليه، وهذا لم يحدث، ونوهت بأن قانون الموازنة ينص على مناقشتها خلال 90 يومًا من إحالتها للمجلس، وإذا تعذّر ذلك، يمكن العمل بالموازنة القديمة، دون أى مشكلة دستورية، مؤكدة أنه لا يوجد التزام بفض دور الانعقاد فى شهر يوليو المقبل، ومن الممكن أن يتم مد عمله حتى أكتوبر المقبل. وأوضحت المصادر أنه فى حالة صعوبة انعقاد المجلس حتى بداية دور الانعقاد الجديد فى أكتوبر المقبل، المقرر انتهاء أعمال المجلس خلاله، وبالتالى تعذّر إجراء الانتخابات، سيكون لرئيس الجمهورية- طبقًا للدستور- إصدار قرارات بقوانين يناقشها البرلمان الجديد فى أول 15 يومًا من تشكيله، لافتة إلى أن قرار تعليق الجلسات جاء حرصًا من رئيس المجلس على سلامة الأعضاء، خاصة أن عددا كبيرا منهم من المحافظات، الأمر الذى يزيد من احتمالات الإصابة.