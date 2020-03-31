شكرا لقرائتكم خبر عن الدولة تواصل إجراءات حصار «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

فرضت أجهزة الأمن ومديرية الصحة بالغربية، أمس، إجراءات احترازية موسعة على قرية الهياتم بمركز المحلة الكبرى، بعد التأكد من إصابة ٨ حالات بفيروس كورونا، والاشتباه فى إصابة ٢٢ آخرين، وناشدت المحافظة المواطنين من أهالى القرية عدم دخول أو خروج أحد إلى القرية لمدة ١٤ يومًا، مع تطبيق الحجر الصحى، والعزل المنزلى للمواطنين لحماية أنفسهم.

والتزم الأهالى منازلهم وعمّ الهدوء أنحاء القرية، وخلت الشوارع من المارة، وبدأت الفرق الطبية متابعة حالة المشتبه فى إصابتهم فى انتظار وصول نتيجة العينات، فيما أعلن اللواء حاتم زين العابدين، رئيس مدينة المحلة الكبرى، اتخاذ إجراءات احترازية صارمة بالقرية، ونظم مجلس المدينة حملات مكبرة للتطهير، فضلا عن إرسال 7 سيارات من الحماية المدنية والطب البيطرى لتنفيذ أعمال التعقيم فى الشوارع والمحال التجارية، بالإضافة إلى أعمال التطهير فى العديد من القرى المجاورة.

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فى سياق متصل، طبقت لجان مشتركة من الأحياء وأقسام الشرطة ومديرية الصحة والتضامن الاجتماعى فى بورسعيد إجراءات الحجر الصحى على 8 عمارات سكنية، إذ ثبت إصابة شخص من سكان كل عمارة، على الأقل، بالفيروس، وتم نقلهم إلى مستشفى العزل فى «أبوخليفة» بالإسماعيلية، وتضم العمارات نحو ٨٠ أسرة، وتم إغلاقها ووضع حواجز مرورية أمامها، وتعيين خدمات أمنية عليها، والتنبيه على السكان بعدم المغادرة، والجيران بعدم دخولها.

وأعلن الدكتور أحمد السبكى، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة، اتخاذ الهيئة حزمة من الإجراءات الوقائية والاحترازية فى إطار خطة الحكومة لمواجهة فيروس كورونا داخل وحدات ومستشفيات منظومة التأمين الصحى الشامل، موضحا أن أول الإجراءات تمثل فى التنسيق مع محافظة بورسعيد ومديرية التضامن وجمعية الهلال الأحمر، لنصب مجموعة من الخيام الطبية أمام المستشفيات بمحافظة بورسعيد، تمثل حائط الصد الأول للفيروس، ويجرى بها كافة إجراءات المسح والفحص الطبى للمتردد على المستشفى أو الوحدة التابعة لمنظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة، والتى تستند إلى ركائز الجودة فى أداء الخدمة للمريض.

وواصلت الأجهزة التنفيذية فى المحافظات اتخاذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار «كورونا» من خلال استمرار حملات تعقيم المبانى والمنشآت، وإغلاق المحال والمقاهى المخالفة تنفيذًا لقرارات مجلس الوزراء.

ومن جانبه، قال الرئيس عبدالفتاح السيسى فى تدوينة على «فيسبوك»: «أهيب بالجميع الاستمرار بجدية وحزم فى تنفيذ هذه الإجراءات حتى نعبر هذه الأزمة»، وأكد الرئيس السيسى أن ما تحقق حتى الآن جيد ويدعو للاطمئنان، وهذا إن دل فهو يدل على جدية وتكاتف كافة أجهزة الدولة والمواطنين، وقال عبر صفحته على «فيسبوك»: «أهيب بالجميع الاستمرار بجدية وحزم فى تنفيذ هذه الإجراءات حتى نعبر هذه الأزمة ونحفظ وطننا وشعبنا العظيم».