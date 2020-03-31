شكرا لقرائتكم خبر عن حجر صحى فى ٨ عمارات ببورسعيد.. و«التضامن» توزع وجبات على السكان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نفذت لجان مشتركة من الأحياء وأقسام الشرطة ومديرية الصحة والتضامن الاجتماعى فى بورسعيد، إجراءات الحجر الصحى على 8 عمارات سكنية ثبت إصابة شخص من سكان كل عمارة على الأقل بفيروس كورونا، وتم نقله إلى مستشفى العزل فى «أبوخليفة».

وتضم العمارات البرج السكنى الذى تقيم به عائلة الطبيب الراحل أحمد اللواح، وبرجًا بشارع ٢٣ يوليو، وعمارتين فى حى الضواحى، وعمارتين فى حى الزهور، وعمارة فى مدينة بورفؤاد، وكذا عمارة إسكان إدارى تابعة لمديرية الكهرباء.

وتضم العمارات نحو ٨٠ أسرة، وتم إغلاقها ووضع حواجز مرورية أمامها، وتعيين خدمات أمنية عليها، والتنبيه على السكان بعدم المغادرة، والجيران بعدم دخولها.

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ونقلت سيارات من الأحياء، أمس، كراتين مواد غذائية جهزتها مديرية التضامن الاجتماعى بعدد الأسر فى كل عمارة، وبدأ عمال الأحياء بالنداء على الأسر من الشارع، ووضع كراتين المواد الغذائية أمام البوابات للسكان.

وقال اللواء أحمد قاسم، رئيس حى الضواحى، إنه سيتم من الغد إعداد وجبات غداء ساخنة للسكان وتوزيع كرتونة مواد غذائية بها لحوم ودواحن تكفى احتياجات كل أسرة طوال فترة الحجر، وفرتها المحافظة ومديرية التضامن، وسيتم تلبية أى احتياجات لكل أسرة مع تنفيذ الإجراءات الصحية وأخذ مسحات من كل فرد لتحليلها والوقوف على مدى إيجابية الإصابة بفيروس كورونا من عدمه.

من جهة أخرى، سادت حالة من الاستياء بين أبناء محافظة الدقهلية، عقب نشر الصفحة الرسمية للمحافظة صورا للدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، أثناء زيارته مستشفى العزل بتمى الأمديد وحضور محاكاة للتعامل مع مريض بالكورونا، دون ارتداء المحافظ ومرافقيه الكمامات.

وعلق عدد من أبناء المحافظة على الصورة، موضحين أن المسؤول قدوة، وأنه كان على المحافظ اتباع الإجراءات الوقائية. وقال وائل علام، من المتابعين: «المسؤول قدوة، وإذا كنت عايز الناس تلزم بيتها وترتدى الكمامات، ابدأ بنفسك يا معالى المحافظ، أنت بتخرج فى تجمعات ولا ترتدى أى وسائل وقاية، يبقى ازاى الناس هتلتزم». وقال عبدالرحمن حسن، أحد المتابعين: «السيد المحافظ رايح يفتتح مستشفى العزل بالدقهلية، ويقوم مجمع 100 شخص علشان يتصوروا بدون أى إجراءات وقاية وهو بيفتتح مستشفى المفروض هتعالج الكورونا.. الصبر يارب من عندك»

كان محافظ الدقهلية زار مستشفى العزل بتمى الأمديد وبصحبته عدد كبير من التنفيذيين، ولم يرتد أحد منهم أى وسائل للوقاية من انتشار فيروس كورونا، وحرصوا على التقاط صور جماعية لهم على مدخل المستشفى وداخله.