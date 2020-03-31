شكرا لقرائتكم خبر عن «خليك في بيتك..ونهتم بك» مبادرة شبابية لمساعدة الأسر الأكثر تضررًا من حظر كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أطلق مجموعة من شباب محافظة الشرقية، مبادرة بعنوان «خليك في بيتك..ونهتم بك»، سعيا منهم لتقديم هدف خدمي وتوسيع قاعدة التكافل الاجتماعي ومد مظلة الحماية الاجتماعية، للأسر الأولي بالرعاية والأكثر تضررًا من حظر حركة المواطنين وخاصة العمالة الغير منتظمة، وذلك في إطار المشاركات المجتمعية لمساعدة أجهزة الدولة ومؤسساتها ،وما اتخذته من إجراءات احترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره، ومنع تجمعات المواطنين حفاظا على الصحة العامة والوقاية من الأمراض والفيروسات المعدية

قال حشاد عبدالله منسق المبادرة، أنه تم تدشين مبادرة شبابية، حملت اسم «خليك في بيتك ونهتم بك»، لمساعدة الأسر الأولي بالرعاية وخاصة العمالة اليومية الذين تضرروا من عدم خروجهم من منازلهم، في ظل الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة، لمواجهة فيروس كورونا المستجد ومنع التجمعات حفاظا على الصحة العامة للمواطنين.

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وأضاف أنهم يقومون بتوفير كافة السلع الغذائية الأساسية بالجهود الذاتية، وتوصيلها إلى منازل الأسر المستحقة والأكثر تضررا بالمجان، وذلك بعد التأكد من استحقاق تلك الأسر للرعاية والتزامهم بالمكوث في منازلهم، حيث يقوم القائمين على المبادرة من شباب المتطوعين بتوصيل شنط تضم سلع غذائية للمنازل بالمجان، وتحتوي الشنط على 3 كيلو بطاطس و2 كيلو طماطم وكيلو بصل وأخر أرز، لافتا إلى أنه تم توزيع ما يقرب من 1500 شنطة على الأسر المستحقة حتى الآن، مؤكدا أن تلك المبادرة تعد نوعا من أنواع التكافل الاجتماعي الذي نادت بها الكتب السماوية.

فيما أوضح أحمد الفار، مؤسس المبادرة وأحد الداعمين لها، أنهم بصدد تعميم تلك المبادرة لتجوب محافظات مصر، موضحا أنهم قاموا بجمع كشوف تضم أسماء الأسر الأولي بالرعاية بعدد من المحافظات المجاورة، وتم توزيع شنطة واحدة لكل أسرة بها بعض السلع الأساسية، مؤكدا أن المبادرة لم تقتصر على السلع الغذائية فقط، بل شملت حملة لتعقيم المارة من الناس وتوزيع الكمامات المجانية، وخاصة العاملين بالمؤسسات والشركات مثل أفراد الحراسة وعمال النظافة.

وأشار إلى أن الشباب المتطوعين للعمل بالمبادرة تمكنوا من التخلص من عشرات التجمعات للقمامة العشوائية، والتي قد تساعد على مزيد من التلوث وانتشار الأمراض والأوبئة الخطرة على الصحة العامة، وخاصة الأطفال، فضلا عن قيامهم بتعقيم عدد من المباني الحكومية ومنازل المواطنين والمساجد، من خلال مركب الكلور والمياه والكحول، بالتعاون مع الجهاز الحكومي وخاصة مديرية الزراعة والطب البيطري، وعدد من الأحزاب السياسية، لمحاربة فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره حفاظا على الصحة العامة للمواطنين.