شكرا لقرائتكم خبر عن يسمح للأهالي بالصلاة سرا.. وزير الأوقاف ينهي خدمة مدير عام بشمال سيناء رغم قرار الغلق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أنهى الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، خدمة هشام نظمي السيد حسن، كبير بدرجة مدير عام بمديرية أوقاف شمال سيناء، ووجه مديرية أوقاف شمال سيناء بتحرير محضر رسمي ضده بسبب الإذن لبعض الأهالي والسماح لهم بالصلاة بمسجد الصفا والمروة التابع لإدارة أوقاف بئر العبدبالمخالفة لتعليمات وقرارات وزارة الأوقاف في مواجهة فيروس كورونا.

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جاء قرار وزير الأوقاف بناء على مذكرة مديرية أوقاف شمال سيناء والتي أفادت بقيام هشام نظمي السيد حسن، كبير بدرجة مدير عام بمديرية أوقاف شمال سيناء، بالإذن لبعض الأهالي والسماح لهم بالصلاة بمسجد الصفا والمروة التابع لإدارة أوقاف بئر العبد.

وأكد وزير الأوقاف أن الوزارة ستنهي خدمة كل من يخالف تعليمات غلق المساجد على الفور وبلا أي تردد في ظل الظروف الاستثنائية التي يعيشها العالم كله، وفي ضوء تأكيد دار الإفتاء المصرية وغيرها من المؤسسات الدينية على حرمة مخالفة تعليمات الأوقاف في ذلك، وحرمة الإصرار على إقامة الجماعة في المسجد في ظل هذه الظروف الراهنة التي يؤكد العالم كله على خطورة الاختلاط فيها على النفس البشرية.

وشدد وزير الأوقاف على عدة أمور: أن الاستجابة لتعليمات جميع مؤسسات الدولة واجب شرعي ووطني وإنساني، وأنه لا مكان بالوزارة لأصحاب الانتماءات أو المغيبين عن الواقع، وأن وزارة الأوقاف جادة في إنهاء خدمة كل من يخالف تعليماتها بشأن غلق المساجد غلقًا كاملًا في المدة التي حددتها السلطة المختصة، حيث إن الإمام يجب أن يكون قدوة حسنة، لا قدوة سيئة.