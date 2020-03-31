شكرا لقرائتكم خبر عن هنا «عزبة الهجانة».. القضاء على العشوائية بـ«أمر السيسي» (تقرير) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

في «عزبة الهجانة» إحدى المناطق العشوائية في شرق حي مدينة نصر، حيث كانت تفتقد الخدمات الأساسية والبنية التحتية، واستمرارًا لتنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتطوير المناطق العشوائية والعناية بقاطنيها، يستمر العمل لإنجاز تكليفات الرئيس، وكان آخرها إصدار قرار استقطاع مساحة أرض من منطقة عسكرية لتطوير وتوسعة شارع يكون بديلا عن الممرات الضيقة التي يستخدمها المواطنين، دون المساس بالعمارات السكنية.

وقامت «المصري اليوم» بجولة في المنطقة، واستمعت إلى آراء المواطنين في أعمال تطوير وتوسعة المدخل الرئيسي للعزبة، حيث يرى أحمد متولي، جزار، أن التطورات التي شهدتها المنطقة منذ زيارة الرئيس الشهر الماضي لم تكن تخطر يومًا في باله وخاصة أنه وُلد في المنطقة، ولم تكن بها بنية أساسية مثل المياه والكهرباء «كنا عايشين في عشش ونربي الطيور والماعز معنا، لكن حاليًا عندنا كهرباء ومياه وغاز وصرف صحي وحديقة في مدخل العزبة»، مشيرًا إلى أن «الشارع الجديد الذي يجري العمل على إنشائه كان في السابق جزءًا داخل سور المنطقة العسكرية، وكان عبارة عن شارع ضيق».

ويقول محمد اللاوندي، سائق، إن الأعمال الجارية لتطوير وتوسعة شارع جديد ستسهم في تخفيف العبء على الشوارع الضيقة التي يمرون بها وينهي الزحام الشديد بسبب العشوائية والشوارع رغم ضيقها إلا أنها تعمل في الاتجاهين، مشيرًا إلى أنه «من الممكن أن يتسبب التوك توك في إيقاف الشارع لأكثر من ساعتين».

عبدالله ابوزين، صاحب محل، قال إن «تنظيم مداخل ومخارج المنطقة قضي على العشوائية فأصبح هناك اتجاه للدخول وآخر للخروج، وعند اكتمال الشارع الجديد الذي جرى اقتطاع مساحته من المنطقة العسكرية سيسمح بدخول عربات الإطفاء والإسعاف بسرعة ويسمح بمرور النقل الثقيل».

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ويشير طارق حسن، عامل، إلى أن «الأمن الذي وفرته متطلبات التطوير وخاصة أنه يعود متأخرًا من عمله، وإقامة نقطتي شرطة مدنية وعسكرية بالإضافة إلى كاميرات مراقبة، أدي ذلك إلى غياب البلطجية والمواقف العشوائية، وعن الشارع الجديد»، مضيفًا«الشارع يتصل بالعديد من الشوارع الجانبية الأخرى التي تسمح بالحركة من والى العزبة بسهولة ويسر».

ويرى أحمد جابر، موظف، أن «الوضع الحالي مختلف تمامًا عن السابق، فتم القضاء على العشوائية، وأصبح لدينا موقف سيارات حضاري تديره شركة بكل حزم وقوة وتغير مدخل المنطقة، ليصبح متنفسًا لأهلها، وتم تحديد مواقف خاصة للتوك توك والتاكسي وسيارات النقل، وأصبحت الحياة أكثر تنظيما»، مشيرًا إلى أن «الشارع الجديد الذي شارف على الانتهاء يساعد في إنهاء ازمة الشوارع الضيقة كما يحتوي على رصيف خاص بالمارة».

رامي سعيد، صاحب محل، قال إنه «لم أتوقع كل هذا التطوير، ولكن ما حدث هو لفتة كريمة من الرئيس السيسي، ووفاء بوعده بتطوير العشوائيات»، مضيفًا: «سكان المنطقة كانوا خايفين من أن يتم فتح الشارع الجديد بعد إزالة منازلهم، لكن السيسي قام بإصدار أمر باستقطاع مساحة الأرض اللازمة للشارع من المنطقة العسكرية دون المساس بمنازل سكان المنطقة».

ورصدت «المصري اليوم» فرحة أهالي المنطقة وسيرهم بالشارع الجديد الذي يتم إنشائه حتى قبل الانتهاء من رصفه، خاصة أنه يسمح بتوفير الوقت وسرعة الدخول والخروج إلى المنطقة، وقامت الدولة بتجهيز ودهان واجهات بعض المباني دعمًا للسكان.

كان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد تفقد في مطلع فبراير الماضي أعمال التطوير التي تتم في منطقة «عزبة الهجانة» أسفل كوبري الجيش بطريق السويس، والتقى عددًا من سكان المنطقة، وأمر بتعويض الباعة الجائلين بتوفير محال جديدة لهم، بعد أن تم إزالة الإشغالات، كما أمر الرئيس باستقطاع مساحة أرض من إحدى الوحدات العسكرية المجاورة للمنطقة لتوسعة وتطوير أحد الشوارع.

أعمال تطوير عزبة الهجانة

أعمال تطوير عزبة الهجانة

أعمال تطوير عزبة الهجانة

أعمال تطوير عزبة الهجانة