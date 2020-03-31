شكرا لقرائتكم خبر عن القوات المسلحة تستقبل شحنة طبية لمواجهة «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة أوامر لإداراتها التخصصية بمعاونة أجهزة الدولة المعنية لسرعة تدبير أجهزة ومستلزمات طبية وأدوية لمعاونة القطاع الصحى فى الدولة حفاظاً على استمرارية تقديم العلاج الطبى لمواجهة فيروس كورونا المستجد. واستقبلت قاعدة شرق القاهرة الجوية، الثلاثاء، طائرة نقل عسكرية محملة بشحنة متكاملة من المستلزمات الطبية التى تم استيرادها من الخارج، بالتنسيق بين القوات المسلحة، ووزارة الصحة، والهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد الطبى، وتم اتخاذ الإجراءات الاحترازية لطاقم الطائرة من حيث التعقيم وقياس درجة الحرارة والتحليل للتأكد من سلامة جميع أفراد الطاقم.

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