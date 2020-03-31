شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الزراعة يعلن زيادة الفئات التمويلية التسليفية بنسبة 50% من تكلفة المحصول والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، إنه في إطار توجيهات القيادة السياسية لدعم الفلاح والمزارعين وتقديم التمويل لهم بالقدر الذي يتناسب مع تكاليف المحاصيل والخضراوات والفاكهة قامت الوزارة متمثلة في مركز البحوث الزراعية بالتنسيق مع البنك الزراعي المصرى لإعاده دراسة ومراجعة تكاليف كل المحاصيل، بحيث تتم زياده الفئات التسليفية التمويلية لكل محصول بما يتناسب مع قيمة التكلفة وبنسبه مؤثرة منها.

أضاف الوزير، في تصريحات صحفية، الثلاثاء، أنه تم اجراء هذه الدراسات والمراجعات وانتهت إلى موافقه البنك الزراعي على رفع هذه الفئات بنسب تتراوح بين ٢٠% إلى ٥٠٪؜ حسب معدل الزياده في التكاليف.

وأوضح الوزير أن التمويل الذي يقدم للفلاح والمزارع المصرى لتمويل المحاصيل النباتية والبستانية وغيرها بفائده مخفضة قدرها ٥٪؜ سنويًا، وأن الدعم الذي يقدم من الدوله لهذا النوع من التمويل يبلغ ٧٪؜ سنويًا وبما يعادل نحو من ٥٠٠ مليون جنيه دعما سنويًا على الأقل، بالإضافة إلى ان هناك برامج تمويليه أخرى متعددة منخفضه العائد تهدف إلى دعم الفلاح والمزارع المصرى.