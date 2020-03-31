شكرا لقرائتكم خبر عن حقيقة تمديد ساعات حظر التجول وإغلاق البنوك في مصر.. الحكومة توضح والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء اتخاذ أية قرارات بشأن تمديد ساعات حظر التجول أو إغلاق البنوك في مصر، مضيفًا أن البنوك تعمل بشكل طبيعي وفقًا للمواعيد اليومية المعلنة منذ قرار مجلس الوزراء بحظر التجوال دون أي تغيير، وأنه في حالة اتخاذ أي قرارات جديدة سيتم الإعلان عنها بشكل رسمي.

وأهاب المركز الإعلامي بالمواطنين عدم الانسياق وراء تلك الشائعات التي تهدف لإثارة القلق لدى المواطنين وهز الثقة في الاقتصاد المصري.