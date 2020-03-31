شكرا لقرائتكم خبر عن لمتابعة الأسعار ومنع التجمعات.. محافظ سوهاج يتفقد سوقي «الزهراء وناصر» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شدد اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، على ضرورة ضبط الأسعار ورفع الإشغالات ورفع مستوى النظافة والإلتزام بمنع التجمعات داخل الأسواق، تنفيذا للإجراءات الوقائية التي اتخذتها الدولة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19».

وقام المحافظ بجولة تفقدية، الثلاثاء، شملت سوق منطقة الزهراء، وسوق مدينة ناصر بحى شرق مدينة سوهاج، لمتابعة إلتزام الباعة في الأسواق بالأماكن المخصصة لهم، وتيسير الحركة المرورية، وفتح متنفس للمواطنين ورفع العبء عن كاهلهم.

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وأطمأن المحافظ على الأسعار المتداولة للخضر والفاكهة بالأسواق، مشددا على ضرورة ضبط الأسعار، ووجه رئيس حي شرق بنقل الباعة الجائلين من الشارع، وتوفير أماكن مناسبة لهم، وتكثيف حملات المرافق والمرور ورفع الإشغالات والقمامة.

وأكد المحافظ أن المحافظة تتخذ كافة التدابير اللازمة لإحكام السيطرة على الأسواق والرقابة الدائمة عليها، للتأكد من توافر السلع بصورة كافية لسد احتياجات المواطنين، ومنع إستغلالهم ورفع الإشغالات، فضلا عن حظر إقامة الأسواق الأسبوعية ومنع التجمعات.

وثمن المحافظ وعي المواطنين وإدراكهم مدى أهمية اتباع جميع الإجراءات الوقائية التي أقرتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد حفاظا على سلامتهم، موكدا أن مسيرة التنمية الشاملة لن تتأثر حال الإلتزام بهذة الإجراءات.