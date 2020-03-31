شكرا لقرائتكم خبر عن التهاب رئوي أم «كورونا».. 3 روايات حول سبب وفاة الطبيبة ياسمين أشرف (القصة الكاملة) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ياسمين أشرف، طبيبة مصرية، رحلت عن عالمنا، مساء الأحد، لكن ظهر الكثير من الجدل حول السبب وراء وفاتها: هل هو التهاب رئوي أم فيروس كورونا المستجد، خاصة في ظل وجود 3 روايات، فشقيقها ووزارة الصحة أكدا أنها «تعاني من التهاب رئوي وليست مصابة بكورونا»، في حين أكد عمها عكس ذلك.

الرواية الأولى، كانت للمهندس أحمد أشرف، شقيق ياسمين، الذي كشف تفاصيل الوفاة، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، حيث قال إنه لم يترك شقيقته ياسمين لحظة واحدة أثناء مرضها، مؤكدًا أن تحاليلها حول إصابتها بفيروس كورونا المستجد كانت سلبية، ولا يوجد ما يسمى «تحليل خطأ»، موضحا أن «تشخيصها من اليوم الأول كان التهابًا رئويًا أدى إلى فشل في التنفس»، مطالبًا بتحري الدقة في النشر.

الرواية الثانية مخالفة للأولى، فقد قال عم ياسمين، محمد عباس، إنها توفيت بالفيروس المستجد، موضحا أن «ابنة شقيقه وصلت مستشفى إمبابة بعد الفجر بتحاليل تثبت إيجابية الحالة بفيروس كورونا، كانت قد أجرتها في مستشفى تخصصي قبل وصولها مستشفى إمبابة، وعند مشاهدة مدير مستشفى إمبابة لتقارير ابنة شقيقه أمر بوضعها في غرفة العناية المركزة».

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وأضاف عم الراحلة، في تصريحاته لعمرو أديب، عبر برنامج «الحكاية»، على شاشة «إم بي سي مصر»، أنها «في الأول أجرت تحاليل وظهرت نتائجها سلبية قبل أن تجري تحاليل أخرى لتثبت إيجابية التحليل لفيروس كورونا».

وأشار إلى أن «التعب تفاقم عليها، حتى وافتها المنية، مساء الأحد»، مناشدًا كافة الجهات بالتدخل للتحقيق فيما حدث، خاصة وأن المتوفية تبلغ من العمر 30 عامًا فقط، مشيرا إلى أنهم «حاولوا التواصل مع الخط الساخن لوزارة الصحة والطب الوقائي ومستشار وزيرة الصحة للإبلاغ عن حالة ابنة شقيقه قبل الوفاة دون جدوى واستجابة من أحدهم».

بينما الرواية الثالثة، فكانت للدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة، الذي تحدث عن وفاة ياسمين، خلال مداخلته مع نفس البرنامج، حيث قال: «ياسمين توفيت نتيجة توقف حركة القلب، وليس بسبب إصابتها بفيروس كورونا».

وأضاف «مجاهد»: أن «نتيجة تحاليل ياسمين ظهرت سلبيتها بالفيروس، للمرة الثالثة، التي ظهرت، بعد وفاتها»، مؤكدًا أنها «كانت تعاني من التهاب رئوي وليست مصابة بفيروس كورونا»، وختم حديثه: «نحن نعاني من الشائعات على السوشيال ميديا، ليس من مصلحتنا ولا نملك ولا نقدر على إخفاء أي شيء لأي سبب».