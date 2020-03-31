شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة بنى سويف: تصنيع 20 ألف «ماسك» للأطقم الطبية والعاملين لمواجهة «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف، اليوم، الثلاثاء، عن بدء كلية التعليم الصناعي تصنيع ما يقرب من 20 ألف ماسك طبي للأطقم الطبية وللعاملين وفقا للمعايير والمواصفات الطبية العالمية، كمشاركة مجتمعية من الجامعة للتأمين والحفاظ على الأطقم الطبية من الأطباء والتمريض والعاملين بالمستشفى الجامعي، وذلك في إطار محاربة فيروس كورونا.

جاء ذلك خلال ترأس الدكتور منصور حسن، لاجتماع مجلس الجامعة رقم ١٨١ عبر «الفيديو كونفرانس»، بحضور نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات والمعاهد.

وأكد «حسن» على أن الجامعة حريصة كل الحرص على توفير كافة الدعم لأبناءها بالمستشفى الجامعي لجهدهم الكبير في مواجهة فيروس كورونا وللعاملين أيضاً داخل الجامعة حفاظاً على حياتهم.