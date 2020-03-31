شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة قناة السويس للطلاب: كن ايجابيا وخليك بالبيت لتجنب كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجهت الدكتورة ماجدة هجرس رئيس جامعة قناة السويس، كلمة مسجلة إلى طلاب الجامعة، قالت خلالها خليك ايجابى خليك فى البيت ، ونتمنى الانتهاء من الأزمة الحالية سريعا والعودة مرة أخرى للمدرجات والجامعة وممارسة كافة الأنشطة بالجامعة .

وقالت رئيس جامعة قناة السويس لطلاب الجامعة خلال الفيديو ، عليكم دور فى مساعدتنا وانتم الشباب الواعد ونضع كل املنا عليكم ، ولابد وأن تنجح فكرة خليك فى بيتك كونها مسئولية كبيرة لنفسك وتجاه بيتك وتجاه الجامعة والدولة ،ولابد من التواجد فى المنزل لتقليل انتشار الفيروس وبالتالى نصل إلى بر الأمان الذى نحتاج إليه خلال فترة وجيزة جدا ونعود للحياة الطبيعية .

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واوصت الدكتورة ماجدة هجرس ، بمتابعة الدروس ومراجعتها اون لاين وأن يكون الطلاب على تواصل دائم مع استاذ المادة و عمداء الكليات ، متابعة انا معكم بوجه عام للرد على اى تساءل فى اى وقت .

وتابعت رئيس جامعة قناة السويس رسالتها للطلاب ،لابد وأن تكونوا واثقين أن صحتكم على رأس أولوياتنا ونتواجد معكم فى المقررات الدراسية وذلك لإنجاح فكرة التعليم عن بعد ، متابعة مصلحة الطلاب ضمن أولوياتنا أيضا ولا داعى لتقلقوا على الاطلاق .