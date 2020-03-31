التحفظ على 1.5 طن مفروم لحوم وداوجن فاسدة بالجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان: معلومات من مصادر سرية وردت للعميد خالد أبو العلا رئيس مباحث التموين بالجيزة، بأن صاحب ثلاجة غير مرخصة لحفظ السلع الغذائية بمنطقة الوراق شمال المحافظة بصدد توزيع كمية من اللحوم والدواجن الفاسدة على المحلات والمطاعم. بالعرض على اللواء محمود السبيلي مدير مباحث الجيزة، وجه بسرعة ضبط المتهم في حالة تلبس، والحيلولة دون بيع السلع الغذائية الفاسدة بالأسواق. عقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن من النيابة العامة، تمكنت مأمورية من ضبط مالك الثلاجة لحيازته 1,5 طن مفروم (لحوم – دواجن) غير صالحة للاستهلاك الأدمي. تقرير مفتش الأغذية ومسؤولة الطب البطري أفاد بوجود تغير فى خواصها الطبيعية، وتم التحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة تمهيدا لإعدامها.

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