محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

شهدت الطرق الرئيسية في محافظة القاهرة، سيولة مرورية قبل ساعات من بدء حظر الحركة، خاصة في مناطق العباسية في الاتجاه القادم من رمسيس، ووسط المدينة، واتجاه مدينة نصر.

كما شهدت غالبية مناطق مدينة نصر انتظام حركة المرور ، وذلك بطرق طريق النصر وعباس العقاد وصولًا إلى مكرم عبيد.

وانتظمت حركة السيارات أعلى الطريق الدائري ومحور 26 يوليو، كما يشهد كوبري أكتوبر وميدان روكسي ورمسيس وعبد المنعم رياض انتظامًا بحركة السيارات.

ويبدأ في السابعة مساءً، حظر حركة المواطنين في الطرق العامة، وهو القرار الذي اتخذه مجلس الوزراء ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، أكد بأنه سيجري تطبيق العقوبات الموجودة في قانون الطوارئ فورًا على من يخالف القرارات، حيث أكد أن هذه العقوبات تبدأ من غرامات مالية تصل لـ4000 جنيه وتصل إلى الحبس.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر قبل ساعات من بدء الحظر.. سيولة مرورية بميادين وشوارع القاهرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.