النقل تخصص أتوبيسات لنقل المصريين القادمين من بريطانيا وفرنسا للحجر الصحي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أسامة علي:

قررت وزارة النقل، الدفع بأربع أتوبيسات سوبر جيت فاخرة، لنقل الركاب المصريين القادمين من الخارج، من مطار القاهرة، إلى موقع الحجر الصحي المقرر من وزارة الصحة.

وأكدت الوزارة، في بيان لها الثلاثاء، أن الأتوبيسات مخصصة لركاب الطائرة القادمة من لندن إلى القاهرة في التاسعة مساءً، والقادمة من فرنسا في الثانية عشرة والربع بعد منتصف الليل.

وأشارت إلى أن ذلك يأتي استمرارا للجهود التي تبذلها الوزارات المختلفة بالحكومة المصرية لعودة المواطنين المصريين العالقين في الخارج إلى مصر وتقديم كافة التسهيلات لهم عند عودتهم .

