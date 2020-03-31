محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:
أنهى الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، خدمة هشام نظمي السيد حسن كبير بدرجة مدير عام بمديرية شمال سيناء، لسماحه بالإذن لبعض الأهالي بالصلاة بمسجد الصفا والمروة التابع لإدارة أوقاف بئر العبد.
وجه وزير الأوقاف، في بيان له الثلاثاء، مديرية شمال سيناء بعمل محضر رسمي ضد المذكور بالواقعة.
وأكد وزير الأوقاف، أن الوزارة ستنهي خدمة كل من يخالف تعليمات غلق المساجد على الفور، وبلا أي تردد في ظل الظروف الاستثنائية التي يعيشها العالم كله، وفي ضوء تأكيد دار الإفتاء المصرية وغيرها من المؤسسات الدينية على حرمة مخالفة تعليمات الأوقاف في ذلك ، وحرمة الإصرار على إقامة الجماعة في المسجد في ظل هذه الظروف الراهنة التي يؤكد العالم كله على خطورة الاختلاط فيها على النفس البشرية.
وأكدت وزارة الأوقاف أيضا على عدة أمور :
أن الاستجابة لتعليمات جميع مؤسسات الدولة واجب شرعي ووطني وإنساني .
أنه لا مكان بالوزارة لأصحاب الانتماءات أو المغيبين عن الواقع .
أنها جادة في إنهاء خدمة كل من يخالف تعليماتها بشأن غلق المساجد غلقًا كاملاً في المدة التي حددتها السلطة المختصة، حيث إن الإمام يجب أن يكون قدوة حسنة، لا قدوة سيئة.
كانت هذه تفاصيل خبر سمح للأهالي بأداء الصلاة بمساجد.. إنهاء خدمة مدير عام بأوقاف شماء سيناء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.