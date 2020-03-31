شكرا لقرائتكم خبر عن غلق مصنعين لمنتجات الألبان لإدارتهما بدون ترخيص بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قاد الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، اليوم الثلاثاء، حملة مكبرة على المنشآت الغذائية، ومصانع منتجات الألبان بمركز ومدينة أولاد صقر، رافقه فريق مراقبة الأغذية بالمديرية، ومدير الإدارة الصحية بأولاد صقر، ومفتشي مكتب الأغذية بالإدارة، وذلك في إطار المتابعة المكثفة والضرب بيد من حديد على المنشآت الغذائية المخالفة، حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين.

تم رصد مصنعين لمنتجات الألبان يعملان بدون ترخيص، ويوجد بهما نقص شديد في الاشتراطات الصحية، ويمثلا خطر داهم على الصحة العامة، وتم مخاطبة الجهات المختصة لغلق المصنعان، كما أسفرت جهود الحملة عن ضبط نصف طن جبنة بيضاء عبارة عن ٥٠ عبوة زنة العبوة ١٠ كيلو جرام، وذلك لسوء التخزين، كما تم إعدام ٨٠٠ كيلو جرام أغذية عبارة عن «جبن، وألبان، وعبوات»، وتم سحب عينات الأغذية وإرسالها للمعامل لبيان مدى صلاحياتها للاستهلاك الآدمي، وتحرير المحاضر اللازمة للمخالفات المضبوطة.

وأكد وكيل وزارة الصحة على استمرار الحملات المكثفة لمراقبة الأغذية على مختلف المنشآت الغذائية بالمحافظة، حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين، بالإضافة إلى المتابعة المستمرة لتنفيذ خطة الدولة الوقائية، والاحترازية لمنع التكدس والتجمعات، ممثلة في إلغاء الأسواق وغلق المطاعم والكافيتريات والمقاهي، وأماكن بيع المسليات، يومياً من الساعة ٥ مساء حتى ٦ صباحا، مع متابعة الغلق الكامل يومي الجمعة والسبت.

حملة مكبرة علي المنشآت الغذائية ومصانع منتجات الألبان في الشرقية

حملة مكبرة علي المنشآت الغذائية ومصانع منتجات الألبان في الشرقية

حملة مكبرة علي المنشآت الغذائية ومصانع منتجات الألبان في الشرقية

حملة مكبرة علي المنشآت الغذائية ومصانع منتجات الألبان في الشرقية