شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بورسعيد يتابع بدء تفعيل خطة «التعليم عن بُعد» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

زار اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، الثلاثاء، مدرسة المشير أحمد اسماعيل لمتابعة بدء تنفيذ خطة التعليم عن بُعد، التي وضعتها وزارة التربية والتعليم، وتهدف لاعتماد الطلاب على أنفسهم في تحصيل العلم.

واستعرض «الغضبان» خطة التعليم عن بُعد للمرحلة الإعدادية بصفوفها الثلاثة، ومدى تنفيذ البرامج التعليمية التي سيتم بثها للطلاب، مؤكدًا أن برامج التعليم عن بًعد ستتضمن نشر فيديوهات بالصوت والصورة لشرح المقررات الدراسية للصف الثالث الاعدادى خلال أسبوع، ويليه بث فيديوهات للصف الثانى والأول الإعدادى، والاستعانة بعدد من المعلمين الذين تم ترشيحهم من قبل مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، ويتم حاليًا البدء في تسجيل الفيديوهات التعليمية في جميع المقررات للمرحلة الإعدادية.

وأكد محافظ بورسعيد حرص الدولة المصرية على إيجاد آلية للتواصل مع أبناءنا الطلاب وتوصيل المعلومات لهم في سهولة ويسر، مع ضمان الحفاظ على صحة وسلامة الطلاب في ظل الأوضاع الراهنة التي تشهدها المحافظة.