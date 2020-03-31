شكرا لقرائتكم خبر عن «نهر النيل والمرأة المصرية».. أبرز موضوعات العدد الـ15 من «مصر معاك» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تُصدر وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، عددها الخامس عشر من مجلة «مصر معاك»، والتي تعدُّ المجلة أداة إلكترونية جديدة ضمن أدوات الوزارة للتواصل مع المصريين بالخارج، لنقل ما يحدث على أرض الوطن، واستعراض جهود الوزارة على نحو شهري.

في هذا العدد، توثق المجلة ملحمة المصريين بالخارج دفاعًا عن الحق التاريخي لمصر في ماء النيل، كما تُشيد السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد، وزيرة الدولة للهجرة، بجهود «عظيمات مصر» في الخارج، ودورهن في تنشئة أبنائهن، والوقوف جنبًا إلى جنب مع عائلاتهن بالخارج، يغرسن الانتماء، ويحافظن على الهوية.

ولأن معدنهم أصيل، يضرب المصريون بالخارج أروع الأمثلة وقت الشدة، فمنهم من فتح بيته أمام أشقائه، ومنهم من عرض المساعدة للمصريين العالقين بعد غلق المطارات.

Advertisements

كما تتناول المجلة ما قدمته الدولة المصرية من جهود؛ لتعظيم دور المرأة المصرية، وتفعيل مشاركتها في شتى المجالات، فضلا عن المبادرات التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، للاهتمام بصحة المرأة المصرية.

يحمل العدد أيضًا رسالة الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، ومعها تغطية مُصورة لنماذج من سيدات مصر في أماكن مختلفة، وتتناول أبرز الأخبار على مدار الشهر.

ترحب الوزارة بتلقي مقترحات ومشاركات المواطنين بالخارج للنشر في صفحات المجلة حتى تكون صوتًا للجاليات المصرية المغتربة.

لقراءة المجلة، اضغط على الرابط التالي: https://bit.ly/2UtMSGO