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شكرا لقرائتكم خبر عن أسامة هيكل: جاري رش وتعقيم المؤسسات الصحفية القومية وماسبيرو ومدينة الإنتاج (صور) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، إنه جاري تعقيم وزارة الإعلام ومدينه الإنتاج الإعلامي، ومراكز الوكالات الأجنبية في مصر، والهيئة الوطنية للإعلام «ماسبيرو»، والاتفاق على رش وتعقيم المؤسسات الصحفية القومية خلال أيام.
وذكر بيان وزارة الإعلام أنه تجري عمليات التعقيم والتطهير بمقر وزارة الدولة للإعلام حفاظاً على صحة وسلامة العاملين بالوزارة، في إطار الإجراءات الإحترازية لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد.
جاء ذلك بالتنسيق بين اسامة هيكل وزير الدولة للإعلام ووزير الزراعة، حيث قامت أمس هيئة الطب البيطرى الوقائى برئاسة الدكتور صبري زينهم، مدير الطب الوقائى بمحافظة القاهرة بتنفيذ عمليات التعقيم والتطهير بمقر الوزارة في جاردن سيتي.
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