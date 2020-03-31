وقفة تأييد بمستشفيات الصحة بالشرقية لدعم ومؤازرة «الجيش الأبيض» (صور)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظمت الفرق الطبية وعلى رأسهم مديري المستشفيات بمحافظة الشرقية، اليوم الثلاثاء، وقفة تأييد ومؤازرة ودعم لجميع العاملين بالقطاع الصحي بكافة منافذ تقديم الخدمة الطبية على مستوى الجمهورية، وخاصة الجيش الأبيض بمستشفيات العزل، تشجيعاً ومؤازرة لبعضهم البعض، وإرسال تحية من القلب لخط الدفاع الأول في الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، في ظل الظروف الاستثنائية الراهنة، لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

يأتي ذلك انطلاقاً من روح التعاون والترابط بين جموع الشعب المصري، والشكر والثناء الموصول من القيادة السياسية تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، والدكتور مصطفي مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، للجيش الأبيض.

وأعرب الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية عن خالص شكره وتقديره وامتنانه لجميع العاملين بالقطاع الصحي على عزيمتهم وبسالتهم، وعملهم الشاق ليلاً ونهاراً في ظل الظروف الاستثنائية الراهنة التي تمر بها البلاد.

وقفة تأييد بمستشفيات الصحة بالشرقية لدعم ومؤازرة الجيش الأبيض

وقفة تأييد بمستشفيات الصحة بالشرقية لدعم ومؤازرة الجيش الأبيض

وقفة تأييد بمستشفيات الصحة بالشرقية لدعم ومؤازرة الجيش الأبيض

وقفة تأييد بمستشفيات الصحة بالشرقية لدعم ومؤازرة الجيش الأبيض