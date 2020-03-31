محافظ أسيوط يقود حملة لتعقيم وتطهير التأمين الصحي ومستشفى المبرة والرمد (صور)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قاد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، اليوم الثلاثاء، حملة تطهير وتعقيم عيادات إقليم وسط الصعيد للتأمين الصحي ومستشفى المبرة والرمد، ومبنى الديوان العام للمحافظة، بمشاركة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسيوط.

جاء ذلك ضمن حملة المحافظة لتعقيم وتطهير المنشآت الخدمية والحكومية وغير الحكومية والمرافق العامة، حرصًا على سلامة العاملين والمترددين عليها، على أن يتم استمرار أعمال تعقيم باقي المنشآت الحكومية والعامة ضمن سلسلة التدابير والإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد «كوفيد- ١٩»، وبناء على التعليمات الواردة من رئاسة مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية.

شارك في الحملة المهندس المهندس محمد صلاح الدين عبدالغفار رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة، والدكتور سامي الشريف مدير عام التأمين الصحي لمنطقة وسط الصعيد، والدكتور أيمن منصور مدير مستشفى المبرة بأسيوط.

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استهدفت الحملة تعقيم وتطهير مدخل الديوان العام للمحافظة ومداخل المحافظة والبوابات الرئيسية، ثم انطلقت لتعقيم مبنى عيادات فرع وسط الصعيد للتأمين الصحي وجميع أقسام المبنى، ثم واصلت الحملة جهودها بتعقيم مستشفى المبرة التابعة للتأمين الصحي وسيارات الإسعاف وأقسام المستشفى والاستقبال والعيادات الخارجية، وتم تعقيم المدخل والعيادات الخارجية وأقسام المستشفى.

ثم استكملت الحملة أعمالها برش وتطهير مستشفى الرمد التابعة لمديرية الصحة وتعقيم البوابات والمداخل والأقسام بإستخدام معدات وماكينات الرش والتطهير التابعة لشركة مياه الشرب.

وأكد محافظ أسيوط عن استمرار أعمال التطهير والتعقيم لكافة المنشآت والمصالح الحكومية والخاصة والدينية والأحياء والمراكز والمدن والمديريات، بمشاركة وتكاتف كافة الجهات لإنجاز التكليفات والمهام بدقة واتقان لمواجهة تداعيات فيروس كورونا، والتنبيه على جميع العاملين بالمستشفيات وجميع القطاعات بإتباع إجراءات التطهير والوقاية بصفة مستمرة، بالإضافة إلى تكثيف برامج التوعية ونشر الملصقات وإرشادات التوعية في الأماكن العامة والاستمرار في توزيعها على جميع الجهات، مناشدًا كافة المواطنين بضرورة الحصول على المعلومات والبيانات الخاصة بفيروس كورونا من مصادرها الرسمية المعتمدة ممثلة في وزارة الصحة أو المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، وعدم نشر أية معلومات مغلوطة أو شائعات قد تضر بمصلحة الوطن وتؤثر على السلم العام في المجتمع.

كان محافظ اسيوط قد أعلن في وقت سابق عن خدمة الخط الساخن رقم (٠١٥٥٠٠٥٠٢٩٢) التي أطلقتها مديرية الصحة بالمحافظة لتلقي شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم الخاصة بفيروس كورونا المستجد والتعامل الفورى مع أية حالات اشتباه، وذلك على مدار 24 ساعة طوال أيام الاسبوع، بالإضافة إلى أرقام وزارة الصحة والسكان (105) و(15335)، والتي خصصتها وزارة الصحة لتلقي أية بلاغات خاصة بفيروس كورونا المستجد، وتقييم الحالات وتوجيه المتصل لأنسب طريقة لتلقي الرعاية الطبية.

ويهيب المحافظ بالمواطنين تجنب النزول إلى الشوارع والبقاء في المنازل قدر الإمكان والالتزام بالقرارات الصادرة بهذا الشأن ضمن الاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد والابتعاد عن أماكن التجمعات مشيرًا إلى استقبال جميع شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم من خلال رقم الخط الساخن أو رسائل الواتس آب (01000623873) أو من خلال الرقم الأرضي لغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) في حالات الطوارئ على مدار 24 ساعة لمواجة أية طارئ وتلقي شكاوى المواطنين والتعامل الفورى معها وإطلاع المواطنين على حقيقة الموقف وكيفية التعامل معه.

محافظ أسيوط يقود حملة تعقيم وتطهير التأمين الصحي ومستشفي المبرة والرمد

محافظ أسيوط يقود حملة تعقيم وتطهير التأمين الصحي ومستشفي المبرة والرمد

محافظ أسيوط يقود حملة تعقيم وتطهير التأمين الصحي ومستشفي المبرة والرمد