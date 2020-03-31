شكرا لقرائتكم خبر عن للوقاية من «كورونا».. تعقيم منطقة المعاشات بالوادي الجديد (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استعدت منطقة معاشات الوادي الجديد لبدء صرف المعاشات، غدا الأربعاء، حيث قال مصطفى كرار، مدير عام المنطقة بالوادي الجديد، إنه تم الانتهاء من تعقيم مبنى المنطقة بالكامل، وأماكن انتظار أصحاب المعاشات، للوقاية من فيروس كورونا.

وطلب مدير المنطقة، من المواطنين الالتزام خلال عملية الصرف بتعليمات وزيرة التضامن الاجتماعي، بعدما تم تخصيص أيام معينة للصرف وفقا لقيمة الاستحقاق وهو الأمر الذي من شأنه أن يمنع الزحام وسط أصحاب المعاشات.

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وأشار إلى أنه تم تشكيل غرفة عمليات بالمنطقة لمتابعة عملية صرف المعاشات والعمل على التيسير على أصحاب المعاشات وحمايتهم من أية مظاهر الازدحام.

وعلى صعيد آخر، تمكنت الوحدة المحلية بالخارجة في الوادي الجديد من ضبط العديد من المخالفات وفض عدد من التجمعات داخل بعض المحال التجارية وتحرير محاضر وإنذارات بضرورة الالتزام بالتعليمات لمنع الزحام والتجمعات.

وقال المهندس مجدى الطماوى، رئيس مركز الخارجة، إن هناك العديد من اللجان وفرق العمل للمرور بشكل دوري للتأكد من الالتزام بالتعليمات الوقائية الخاصة بفيروس كورونا، وأنه لا تهاون مع المخالفين، بالإضافة إلى رصد مدى توافر السلع والمواد الغذائية بالأسواق، واستمرار حملات التعقيم والتطهير بمختلف مناطق مركز الخارجة.