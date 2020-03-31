شكرا لقرائتكم خبر عن رسالة طمأنة من السيسي إلى المصريين بشأن «كورونا» (تعرف عليها) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، الثلاثاء، أنه في ضوء متابعته على مدار الساعة لكافة الجهود والإجراءات المتبعة لمواجهة انتشار ڤيروس الكورونا المستجد، يجد أن ما تحقق حتى الآن جيد، ويدعو للاطمئنان، وهذا وإن دل فهو يدل على جدية وتكاتف كافة أجهزة الدولة والمواطنين.

وقال الرئيس عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «على ضوء متابعتي على مدار الساعة لكافة الجهود والإجراءات المتبعة لمواجهة انتشار ڤيروس الكورونا،.. أجد أن ما تحقق حتى الآن جيد ويدعو للاطمئنان وهذا وإن دل فهو يدل على جدية وتكاتف كافة أجهزة الدولة والمواطنين، ولذلك أهيب بالجميع الاستمرار بجدية وحزم في تنفيذ هذه الإجراءات حتي نعبر هذه الأزمة ونحفظ وطننا وشعبنا العظيم».