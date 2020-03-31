شكرا لقرائتكم خبر عن «الطيران المدني» تسير رحلة لإعادة المصريين العالقين في لندن بسبب كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكدت مصاد مطلعة بوزارة الطيران المدني، أن رحلة الشركة الوطنية القابضة «مصر للطيران»؛ لإعادة المصريين العالقين بسبب كورونا، والمتجهة إلى العاصمة البريطانية لندن، أقلعت من مطار القاهرة الدولي وهي في طريقها إلى مطار هيثرو بلندن.

وأضافت المصادر لـ«المصري اليوم»، أن مصر تبذل جهدًا كبيرًا لعودة المصريين الراغبين في العودة إلى مصر، وذلك بعد تنفيذ قرار تعليق الرحلات الجوية ضمن الخطة الاحترازية للدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

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وكانت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، أعلنت عن تنظيم رحلتين، من لندن لإعادة ما يقرب من 300 مصري عالقين في المملكة المتحدة البريطانية.

وأوضحت مكرم، في فيديو بث مباشر للمصريين في الخارج، أنها التقت مع الطيار محمد منار وزير الطيران المدني، وتم الاتفاق على تنظيم رحلتين، استثناء من قرار الحظر بسبب كورونا.

وتابعت أن الرحلات تابعة لشركة «إير كايرو»، وعلى متنهما أفواج سياحية سبق قدومهم بعد استكمال البرامج السياحية المخططة، مؤكدة على عودتهم وعلى متنهم 300 مصري من العالقين في المملكة المتحدة، وذلك بعد موافقة السلطات البريطانية.