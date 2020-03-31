شكرا لقرائتكم خبر عن أهالي الدقهلية يستنكرون مقالب «القمامة الوسطية».. وسكرتير المحافظة: «أستأذنكم 3 أيام» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اعترض مئات المواطنين من أهالي مدينة المنصورة على قيام محافظة الدقهلية باختيار مقالب وسيطة لتجميع القمامة قبل نقلها لمقلب «قلابشو»، بسبب تحول الأماكن لبؤر للقمامة ونشر الأوبئة.

وتجمع العشرات من أهالى منطقة عزبة الشال وعزبة الصفيح بالمنصورة لرفض تحويل «أرض الشونة ومساحتها 70 فدان بالمنطقة المقابلة لمساكن الميناء بعزبة الشال إلى مقلب وسيط للقمامة، ونقله من منطقة التأمين الصحي، والتى سبق واعترض عليه أهالي منطقة جديلة إلى تلك المنطقة.

وقال وليد أبوسمرة، أحد الأهالي:«فوجئنا بين يوم وليلة بتحويل منطقة مأهولة بالسكان على بعد خطوات من التأمين الصحي بتحويلها إلى مقلب وسيط للقمامة، ويتم تجميع مخلفات 4 مراكز بها»حي شرق المنصورة وحي غرب المنصورة، وطلخا، ومركز المنصورة«، لتكون مكان للأوبئة، وفي مدخل المنصورة الشرقي.

وتعجب من اختيار هذا التوقيت لنقل القمامة إلى هذا المكان، مطالبا كافة الجهات المسؤولة في الدولة للتدخل لإنقاذ صحة سكان المنطقة بالكاملة.

وانتقل إلى الموقع الجديد المهندس سعد الفرماوي، السكرتير العام للمحافظة، والعميد خالد الزيني مأمور مركز المنصورة، ورئيس حي شرق المنصورة، لتهدئة الأهالي، ووعدهم بنقل المقلب إلى مكان بديل في أقرب فرصة، مؤكدين أن اختيار المقالب الوسيطة وضع مؤقت.

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وعبر الأهالي عن استيائهم الشديد من محاولة المحافظة تجميع القمامة في أي أرض فضاء وسط الكتل السكنية مثل مقلب منطقة جديلة والتأمين الصحى ومنطقة عزبة الشال رغم اعتراض سكان تلك المناطق.

وخرجت سيدة عجوز وفي يدها بخاخة للتنفس وهي تقول «والنبي ما تحط حاجة هنا لأني هأموت، بيتي هنا بجوار الأرض، وأنا مريضة قلب».

فيما قال المهندس سعد الفرماوي للأهالي: «احنا في الفترة الحالية نعمل على إعادة تأهيل مصنع تدوير القمامة في سندوب، ولذلك أحضرنا سيارات نقل كبير تنقل متحصلات القمامة إلى قلابشو ببلقاس، ولكن هذه السيارات لا يمكن أن تسير في الشوارع الضيقة لذلك فالسيارات الصغير تجمع تلك القمامة في مكان وتحملها السيارات الكبيرة إلى مصنع التدوير».

وأضاف منفعلًا: «قسما برب السماوات والأرض لو حاسس أن فيه ضرر لأي واحد فيكم لن أنقل القمامة هنا، واعتبروا أني أستأذنكم لمدة 3 أيام فقط».

وعلى الصعيد نفسه اشتكى عدد كبير من أهالي شارع أحمد ماهر وشارع الترعة وسامية الجمل بحي غرب ومناطق المجزر من انتشار القمامة بالشوارع، وكذلك مناطق جديلة والدراسات وعزبة الشال وعبده معروف بحي شرق.

يذكر أن مصانع القمامة في محافظة الدقهلية توقفت تمامًا عن العمل منذ منتصف شهر فبراير الماضي، وحتى الآن لم يعاد تشغيلها، وتحاول المحافظة السيطرة على الموقف بنقل قمامة المحافظة بالكامل إلى منطقة قلابشو ببلقاس إلا أنه لبعد المسافة لم تتمكن من نقل كامل المخلفات اليومية، فظهرت كميات في الشوارع، بالإضافة إلى المقالب الوسيطة وسط الكتل السكنية والتي يرفضها الأهالي.