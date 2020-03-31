فيديو.. هل ينجح عقار Kevzara الجديد فى علاج كورونا؟

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أمل جديد لعلاج مرضى فيروس كورونا، بعد إعلان شركة سانوفى الفرنسية علاج أول مريض بعلاج Kevzara. Advertisements ويعد العقار هو علاج مناعى مخصص لعلاج مرضى التهاب المفاصل الروماتويدى، وأجريت تجاربه بأكثر من 7 دول للتأكد من فاعليته لعلاج مرضى كورونا، كما بدأت التجارب السريرية الآن فى إيطاليا وإسبانيا وألمانيا وفرنسا وكندا وروسيا وأمريكا وكانت من أهم النتائج نجاح الدواء فى تخفيف الحمى لـ21 مريض فى أول التجارب، كما نجح فى تخلص 75% من مرضى التجربة من جهاز التنفس الصناعى.

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