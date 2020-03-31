شكرا لقرائتكم خبر عن بعد كورونا.. ظهور سلالة جديدة من الحمى القرمزية فى بريطانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سلالة جديدة من البكتيريا القاتلة المسببة للحمى القرمزية ظهرت مجددا فى بريطانيا وفقا لتقرير موقع" daily star".

حذر العلماء من إمكانية تحولها لجائحة عالميًا مثل كورونا، فى حالات نادرة جدًا، تحتاج إلى تدخل جراحى .

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شهدت المملكة المتحدة زيادة فى عدد حالات الحمى القرمزية التى تم الإبلاغ عنها هذا الشتاء وصلت إلى 10433 حالة حتى الآن، مقارنة بـ 7519 حالة فى نفس الفترة من العام الماضى، بعض الأطفال اصيبوا بها مرتين هذا الشتاء .

السلالة الجديدة، المسماة M1UK، ظهرت فى إنجلترا وويلز منذ عام 2010 لتصبح السبب السائد لعدوى Strep A.

ويحتاج المصابون بها للعزل التام لمنع ويمكن معالجتها بسهولة بالمضادات الحيوية.