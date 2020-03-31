شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر صورة إقرارات العالقين بالخارج للخضوع للحجر الصحى فور عودتهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حصلت الخليج 365 علي أول صورة لإقرار العزل الصادر عن وزارة الصحة والذى سيوقع عليه المصريين العالقين بالخارج لدخول البلاد علي أن يخضعوا للحجر الصحي فور وصولهم القاهرة، فى إطار خطة الدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وتبدأ سلطات الطيران المدنى بالمطارات المصرية اليوم الثلاثاء، تطبيق قرار وزارة الصحة المصرية حيال جميع الركاب المصريين العالقين بدول الخارج، وذلك إخضاع جميع العائدين إلى الحجر الصحى على نفقتهم الخاصة.

قالت مصادر مطلعة، إنه سيتم إخضاع الراكب الراغب فى العودة إلى البلاد على كتابة إقرار قبل ركوب الطائرة بدخول الحجر الصحى فور وصوله البلاد، خلال فترة العزل المقررة وذلك لمدة 28 يوم للتأكد من عدم إصابته بفيروس كورونا.

وأكدت المصادر، أنه سيتم تطبيق القرار ابتداء من اليوم الثلاثاء، على المصريين العائدين من باريس ولندن، حيث تنظم مصر للطيران رحلتين إلى باريس ولندن لاعادة المصريين العالقين هناك.

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وأوضحت المصادر أن توقيع الراكب للإقرار إجبارى كشرط لصعود الطائرة مؤكدا بان ذلك الاجراء سيطبق على كافة الرحلات الاستثنائية التى تنظمها مصر للطيران بالتنسيق مع وزارتى الخارجية والهجرة، وذلك الحجر يمثل حماية لهم ولذويهم فى مصر.

وسيرت مصر للطيران، خلال الأيام الماضية، من مطار القاهرة، 5 رحلات جوية من إجمالى 6 رحلات استثنائية إلى دولة الكويت، نقلت على متنهم نحو 1500مصريا من العالقين بدولة الكويت، جراء قرار وقف الطيران إلى الأراضى المصرية.

وبذلت القنصلية المصرية لدى الكويت، جهود كبيرة على مدار الفترة الماضية لتلقى طلبات الراغبين فى العودة إلى أرض الوطن، من الذين دخلوا إلى الكويت بتأشيرات زيارة أو سياحة، وكذلك الحاصلين على إلغاء نهائى، والحالات الانسانية الطارئة، لعودتهم إلى أرض الوطن.