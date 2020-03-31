شكرا لقرائتكم خبر عن التقى بوتين قبل أسبوع.. كبير الأطباء فى مكافحة كورونا بموسكو مصاب بالفيروس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن التلفزيون الروسى أن كبير الأطباء فى مستشفى بلدة كوموناركا بموسكو، دينيس بروتسينكو، أصيب بعدوى فيروس كورونا المستجد "COVID-19"، وأفادت قناة "روسيا 24"، استنادا إلى أطباء محليين، بتسجيل إصابة بروتسينكو بفيروس كورونا بعد خضوعه للفحص الطبى.

ويقود بروتسينكو جهود الأطباء فى المستشفى الذى ينقل إليه فى موسكو معظم المصابين بالفيروس الذين تم رصدهم فى العاصمة الروسية، وشارك بروتسينكو، يوم 24 مارس الجارى، فى اجتماع مع الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، الذى زار فى حينه المستشفى لتفقد الأوضاع هناك، وبحث سير التعامل مع أزمة وباء فيروس كورونا، وذلك وفقًا لما نقلته شبكة "روسيا اليوم" الإخبارية، اليوم الثلاثاء.

ويشار إلى أن كبير اختصاصى الأوبئة بوزارة الصحة الروسية نيكولاى بريكو، كان قد قال إن روسيا تقترب من ذروة الإصابات بفيروس كورونا المستجد، مشيرًا فى الوقت ذاته إلى أن عدد المرضى قد يستمر فى الارتفاع لبعض الوقت.

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وقال بريكو، فى تصريح لوكالة أنباء "سبوتينك" الروسية، اليوم الثلاثاء: "نقترب من رقم حاسم، وعدد المرضى قد يزداد لبعض الوقت"، مضيفًا أن "عدد الحالات الجديدة لعدوى الفيروس التاجى سيزداد على الأرجح خلال الأيام القليلة المقبلة، ثم سينخفض تدريجيًا".

وتابع: "سينخفض انتشار فيروس كورونا بشكل كبير بسبب التدابير التى يتم اتخاذها، فهى كثيرة وصارمة"، موضحًا أن انتشار الفيروسات التاجية يزداد نشاطها بشكل خاص فى موسم البرد وينخفض بشكل حاد فى الفترة الممتدة من أبريل إلى مايو.

كانت غرفة عمليات مكافحة فيروس "كورونا" المستجد فى روسيا قد أعلنت فى وقت سابق اليوم تسجيل 500 إصابة جديدة بالفيروس فى 73 إقليمًا من أقاليم البلاد، من بينهم 387 إصابة فى العاصمة موسكو، وبذلك يرتفع العدد الإجمالى للمصابين بالفيروس إلى 2337 إصابة، فيما تم تسجيل 8 حالات وفاة جديدة لمصابين بالفيروس، ليصل إجمالى الوفيات إلى 17 شخصا، وأشار البيان إلى تماثل 55 مريضا، 42 منهم فى العاصمة (موسكو) للشفاء ؛ ما رفع إجمالى عدد المتعافين إلى 121 شخصا.