شكرا لقرائتكم خبر عن للمرة الثالثة.. التحاليل تثبت نجاة أنجيلا ميركل من كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صرح متحدث باسم الحكومة الألمانية اليوم الاثنين، بأن المستشارة أنجيلا ميركل خضعت لثالث اختبار للكشف عن فيروس كورونا المستجد وأن النتيجة جاءت سلبية.

وأضاف المتحدث:" المستشارة ستواصل مباشرة أعمالها خلال الأيام المقبلة من الحجر المنزلي".

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وكانت ميركل وضعت نفسها في الحجر المنزلى فى 22 من الشهر الجارى بعد أن خالطت في العشرين من نفس الشهر طبيبا تبين لاحقا أنه أُصِيب بعدوى فيروس كورونا، وكان الطبيب قد حقن ميركل بلقاح مضاد للمكورات الرئوية.

في سياق متصل، صرح متحدث باسم وزير الصحة الألماني ينس شبان اليوم الاثنين بأن الحكومة لم تتخذ قرارا بعد بشأن الاستعانة بتطبيق رقمي على الهواتف الذكية للمساعدة في وقف انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19). ويأتي ذلك على الرغم من أن هذه الخطوة تلقى تأييدا سياسيا واسع النطاق.

ويجري النقاش في ألمانيا منذ أيام حول احتمال استخدام بيانات الهاتف المحمول للتوصل إلى المخالطين المحتملين للمصابين بالعدوى وتحذيرهم. ويرغب ساسة في حزب المستشارة ميركل مثل أرمين شوستر مسؤول السياسة الداخلية في الاستعانة بتطبيق يتم استخدامه على أساس طوعي ويعمل كأنه كتاب يوميات رقمي، بحيث إنه إذا جاءت نتيجة فحص فيروس كورونا إيجابية بالنسبة لصاحب الهاتف، يتم إرسال تحذيرات إلى الأشخاص الذين يحتمل أن يكون قد خالطهم في آخر أسبوعين قبل اكتشاف الإصابة.